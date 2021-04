Este miércoles, se conoció la renuncia de Álvaro Hernán Prada a su curul en la Cámara de Representantes.

El político huilense, acusado de haber buscado y presionado al testigo Juan Guillermo Monsalve para cambiar versiones para favorecer al expresidente Álvaro Uribe , aseguró que su dimisión obedece a falta de garantías judiciales en el proceso en su contra que cursa actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

“Es evidente que hay una judicialización de la política, lamentablemente ha sido promovida por algunos congresistas. Lo dije con nombre concreto, por el congresista de las Farc ”, afirmó Prada, quien señaló con nombre propio al senador Iván Cepeda.

“Me pensaban acusar para impedir la preclusión de Álvaro Uribe y no me pienso prestar para eso”, agregó.

Prada reconoció que su renuncia busca que su caso pase a la justicia ordinaria.

“Llevo tres años con un peso en mis hombros por una injusta investigación, pero respetando la honorabilidad de las instituciones colombianas, acatando todas las solicitudes”, declaró.

Según Prada, a su defensa se le negó la práctica de todas las pruebas solicitadas que demostrarían su inocencia.

“Hago una pausa, pero espero regresar cuando este episodio se pueda aclarar”, declaró.

“Me duele salir del Congreso de la República y no concluir esta etapa donde esperaba, en la Corte, para darle credibilidad a las instituciones”, complementó.

Escuche a Álvaro Hernán Prada en entrevista con Mañanas BLU: