Indagan al alcalde de Sincelejo por video en el que hablaría sobre supuestas “dádivas” en el PAE

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, luego de la publicación de un video en redes sociales en el que el mandatario aparecería presuntamente explicando, con detalle, un supuesto esquema de corrupción alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Sucre.

En el auto de apertura de indagación conocido por este medio se expone la totalidad del video. Una de las frases del controversial video que motivó a la Procuraduría a iniciar con las pesquisas disciplinarias fue: "Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, dos mil barras. Más los intereses, 2.500 millones. Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué".

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal indicó que está justificada la apertura de una indagación para determinar si el alcalde incurrió en exigencias de coimas, incremento patrimonial injustificado y posibles maniobras irregulares en la contratación del programa durante la vigencia 2025.

Por ello, la Procuraduría ordenó una serie de pruebas, entre esas, requerir a la Alcaldía de Sincelejo toda la información contractual del PAE en 2025, incluidos contratistas, valores, pagos y soportes precontractuales y contractuales.



Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría comenzará la recolección de pruebas para determinar si existe mérito para formular cargos disciplinarios contra Acuña.