Indagan al alcalde de Sincelejo por video en el que hablaría sobre supuestas “dádivas” en el PAE

La Procuraduría abrió indagación previa contra Yair Acuña por posibles irregularidades en el PAE 2025. El Ministerio Público busca establecer si hubo exigencias de dádivas.

Foto: Alcaldía de Sincelejo
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

