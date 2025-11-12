PAE tendrá un billón de pesos más en 2026 y una estrategia para fortalecer su ejecución

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) tendrá un fortalecimiento para el año 2026, tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías del país. Según lo anunció Sebastián Rivera, director de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), el presupuesto destinado al programa aumentará en un billón de pesos, pasando de 2 a 3 billones, con el fin de garantizar una cobertura superior al 90 % de los estudiantes y asegurar que todos los niños y niñas reciban alimentación durante los 180 días del calendario escolar.

En entrevista con Blu Radio, Rivera explicó que este incremento presupuestal es resultado del trabajo conjunto con las entidades territoriales, que tienen la obligación de cofinanciar el PAE. “Este es un programa de responsabilidad compartida. Ni el Gobierno Nacional ni las entidades locales pueden reducir los aportes; deben mantenerlos y ajustarlos en valor real, considerando la inflación y los costos de operación. Solo así se garantiza la continuidad y calidad del servicio”, señaló.

El director de la UAPA recordó que durante 2025 se realizaron mesas técnicas y seguimientos con varias entidades territoriales para corregir problemas de financiamiento. Uno de los casos destacados fue el del departamento del Tolima, donde las autoridades locales respondieron al llamado del Gobierno y aumentaron sus aportes en más de ocho mil millones de pesos. “Lo que buscamos es que los recursos no solo se mantengan, sino que crezcan para poder atender a más estudiantes y mejorar las condiciones de ejecución del programa”, añadió.

Además de los compromisos financieros, la UAPA lanzó la Escuela PAE, una plataforma virtual de capacitación gratuita dirigida a docentes, padres de familia, funcionarios públicos y veedurías ciudadanas. Esta herramienta busca fortalecer los conocimientos sobre la planeación, ejecución y supervisión del programa, así como fomentar la participación directa de las comunidades en su operación.



“Con la Escuela PAE queremos que los actores del territorio —padres, profesores, juntas de acción comunal— se conviertan en corresponsables del programa. La idea es que, en el futuro, las mismas comunidades puedan operar el PAE en sus barrios o municipios, lo que también dinamizará las economías locales”, explicó Rivera.

La plataforma, disponible en la página web alimentosparaaprender.gov.co, ofrece cursos, diplomados y materiales descargables sobre temas como control social, veeduría ciudadana, inocuidad de los alimentos y gestión administrativa. Los usuarios podrán acceder a los contenidos las 24 horas del día, incluso sin conexión permanente a internet, y al finalizar recibirán un certificado de participación.

Rivera destacó que el objetivo de esta estrategia es generar cercanía entre el programa y la ciudadanía, promoviendo la transparencia y la vigilancia sobre los recursos. “Fortalecer el PAE no solo se trata de asignar más presupuesto, sino también de generar conocimiento y corresponsabilidad. La Escuela PAE es una apuesta por la formación y el empoderamiento ciudadano”, puntualizó.

Con el aumento presupuestal anunciado, el Gobierno indicó que busca cerrar las brechas de cobertura en departamentos como Córdoba y Caquetá, donde aún no se alcanzaba la universalidad del programa. Los nuevos recursos estarán dirigidos principalmente a garantizar que ningún niño quede por fuera del PAE y que los alimentos se entreguen durante todos los días del calendario académico.