Inpec incauta celulares en Escuela de Carabineros donde están recluidas Sandra Ortiz y Epa Colombia

Un operativo de control penitenciario volvió a poner bajo la lupa el manejo de los centros de detención especiales en Colombia. Este miércoles, 3 de septiembre, grupos especiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hallaron dos teléfonos móviles y un cargador durante una inspección sorpresa en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde están recluidas Epa Colombia y la exasesora Sandra Ortíz en Bogotá.

La diligencia se desarrolló en las instalaciones, luego de que las autoridades recibieron reportes sobre la realización de llamadas y comunicaciones no autorizadas desde ese lugar. Los hallazgos confirmaron la existencia de dispositivos electrónicos en un área donde su uso está estrictamente prohibido.



¿De quién eran los celulares?

De inmediato se abrió una indagación interna para esclarecer cómo lograron ingresar los equipos y a qué internos pertenecían. Esta situación genera especial atención porque en ese centro de reclusión permanecen figuras públicas procesadas por casos de alto impacto, entre ellas la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), y la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, condenada en un caso previo por daños a bienes públicos de TransMilenio.

Epa Colombia Foto: Epa Colombia

Para las autoridades este episodio evidencia las dificultades estructurales en el control penitenciario, incluso en lugares de reclusión que albergan a personajes de alto perfil político y social, y el debate sobre la efectividad de las medidas de seguridad en los espacios donde permanecen detenidos procesados por corrupción y delitos de connotación pública.