Jefe de protección de Petro no aceptará cargos por polígrafo a exniñera de Laura Sarabia: abogado

El jefe de Protección del presidente Petro, coronel Carlos Feria, no aceptará cargos en la audiencia de imputación que será el próximo 8 de noviembre. Su defensa aseguró que la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para imputarle los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

“Creemos que se equivoca la Fiscalía en su interpretación, no solamente sobre los tipos penales escogidos, sino que el comportamiento que se investiga se adecue a algún tipo penal. El contexto tanto jurídico, por supuesto, de lo que ocurrió específicamente, no constituye ningún delito la actuación realizada por el coronel y por eso, cuando se ha interrogado en la audiencia de formulación de imputación de si se aceptan o no cargos, no los va a aceptar. No hay intención de la defensa material ni técnica de realizar ningún tipo de negociación con la Fiscalía General de la Nación”, aseguró Marlon Díaz, abogado del coronel Feria.

Cabe recordar que el coronel Carlos Feria, debe responder porque para la Fiscalía, sería la persona que ordenó a varios de sus subalternos ubicar el dinero que se perdió de la casa de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, el 29 de enero de este año, y además dispuso un carro oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su casa en Soacha a la presidencia para la práctica del polígrafo.

Por estos hechos también deben responder dos uniformados más; se trata del jefe de la oficina de polígrafo, Elkin Gómez, y el intendente John Sacristán, quienes supuestamente recibieron a la mujer para la práctica de este polígrafo, le quitaron su celular, le hicieron preguntas y, además, la habrían intimidado culpándola del robo.

Según la Fiscalía, cuando se terminó la prueba, los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la exempleada desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y lo retuvo mientras la extraía, según información de la Fiscalía.

Además, el coronel Feria y los otros dos funcionarios, presuntamente, abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza, someterla a un trato injusto, y habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para personal externo.

A estas personas se les imputará los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Al intendente Sacristán le imputarán un cuarto delito, acceso abusivo a sistema informático agravado.

La audiencia que será el próximo 8 de noviembre a las 4:00 de la tarde, pero al parecer, el coronel Carlos Feria, jefe de protección del presidente Gustavo Petro, no aceptará cargos.

