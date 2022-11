Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro, fue torturado antes de morir: Fiscalía

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra los cinco policías investigados por la muerte de Juan Pablo González, presunto abusador de la joven Hilary Castro en la estación de TransMilenio La Castellana, el pasado 31 de octubre, el fiscal del caso reveló detalles de cómo fue asesinado en la URI de Puente Aranda, en Bogotá.

El fiscal determinó que González fue torturado durante varios minutos, antes de morir, por otros detenidos que estaban en la celda de la URI. Según indicó, primero le raparon el cabello, lo llevaron a un baño y allí lo golpearon con puños y patadas.

“(…) Al Juan Pablo González Gómez le raparon su cabellera, lo condujeron al baño, lo obligaron a bañarse y lo golpearon durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida”, dijo en la audiencia el fiscal.

En la audiencia se les imputó a los cinco policías que custodiaban la celda en la que estaba recluido González, los delitos de homicidio agravado por omisión y tortura por no actuar “de acuerdo con su rol” y, por no enviar la alerta para que otros guardias acudieran a ayudar.

“Los policías debieron impedir que los privados de la libertad lo lesionaran, torturaran y, además, le quitaran la vida. No provocaron una alerta para que acudieran otros custodios a reforzar la seguridad, no se opusieron y al contrario fueron permisivos, no se comportaron como les correspondía de acuerdo con su rol”, recalcó el fiscal.

Este martes, a las 2:00 de la tarde, continua la audiencia con la defensa de los uniformados, quienes no aceptaron los cargos de la Fiscalía.

Cabe recordar que estos, según la Policía, ya “habían sido suspendidos y apartados de sus cargos, de conformidad con el proceso disciplinario que se adelanta por dichos hechos".

El cuerpo de González fue encontrado sin vida en la zona de las duchas y, aunque la versión inicial apuntó a un posible caso de suicidio, las investigaciones indicaron que se trató de un homicidio, ya que el cuerpo fue hallado con politraumatismos.