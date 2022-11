La historia del abogado que logró que le dejaran llevar a Isis, su perrita, al juzgado donde trabaja

El abogado Juan Sebastián Castañeda, funcionario judicial tolimense, explicó en Mañanas Blu los fundamentos de la tutela que presentó para lograr ir acompañado al trabajo de su mascota Isis, una perrita golden retriever que le ayuda a sobrellevar un trastorno de ansiedad y depresión severa.

"La razón, básicamente, es el vínculo emocional que tengo con Isis. Ella está en mi vida desde hace cinco años, precisamente los cumplió antier, desde más o menos el tiempo cuando a mí me diagnostican las situaciones depresivas y el trastorno de ansiedad severa que presento", contó el jurista.

La decisión que le permite al abogado Castañeda asistir a su trabajo en el juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué , Tolima, la emitió la sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, que revocó una sentencia de 13 de septiembre de 2022 del Tribunal Administrativo del Tolima, que negó el amparo de los derechos fundamentales a la salud y al trabajo en condiciones dignas de Castañeda.

"La compañía de Isis es un tratamiento complementario o suplementario al farmacológico que me da la EPS. Debo tomar antidepresivos todos los días, así como medicamentos para poder conciliar el sueño. Lo que necesitaba era tener ese aliciente, esa compañía que me llevara a cumplir con mis labores a diario. No he fallado en las mismas, pero la carga que se maneja es bastante fuerte" , relató el jurista.

El abogado Castañeda contó que Isis, su mascota, tiene una enfermedad parasitaria en su sangre que requiere del suministro permanente de medicamentos y entre ambos se cuidan. Además, aseguró que los trastornos que padece vienen por condiciones adversas que sufre desde la niñez.

De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, Isis deberá portar un carné, documento u oficio que contenga su foto, el nombre y raza, así como el nombre e identificación de su propietario y la dependencia a la cual está autorizada para ingresar, para poder acompañar a Castañeda durante sus jornadas laborales.