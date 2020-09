Las frases de perdón y reconciliación de familia de Juliana Giraldo, asesinada en Cauca

En medio de la tragedia de la muerte Juliana Giraldo, la mujer asesinada en un retén militar en Miranda, Cauca, su familia ha dado una gran demostración de grandeza y dignidad. Han pedido, a través de las redes sociales, que exista perdón, reconciliación y reflexión, antes que actos de violencia o estigmatizacón contra el Ejército.

Las críticas y manifestaciones sociales contra el soldado y la Institución militar no han faltado, pero en medio de eso la familia de la mujer asesinada se ha pronunciado en redes sociales, incentivando a las personas a mostrar su apoyo sin violencia.

¿Quién era Juliana Giraldo, la mujer asesinada en Miranda, Cauca?

En un video que circula por diferentes medios, Aura María Díaz y Francisco Larragaña, la hermana y esposo de Juliana, piden que la gente no tome ningún tipo de acción violenta contra las fuerzas militares.

Mensaje de la hermana y el esposo de Juliana Giraldo, asesinada por el Ejército

Estas son las cinco frases más contundentes de ese mensaje de paz, de perdón y reconciliación, que se han vuelto muy virales y entregan una profunda lección a todos, en medio de una tragedia que por supuesto debe ser esclarecida y rápidamente juzgada en memoria de Juliana:

1. Sin represalias . “Que nadie tome represalias contra las fuerzas armadas, ni tampoco queremos que haya actos vandálicos. Si nos van a apoyar, apoyen de manera pacífica”, pidió el esposo de Juliana. La hermana de la mujer también suplicó por apoyo de forma pacífica.

2. Recordemos a Juliana con una flor. "Si nos van a apoyar que sea con una flor, una vela, un clavel, no con violencia", declaró la hermana de Juliana.

Mamá de Juliana Giraldo dice que ella era hostigada en retenes por su condición sexual

3. No estigmatizar a las Fuerzas Armadas. La hermana de Juliana también pidió no señalar en su totalidad a las fuerzas militares. "Los actos individuales de una persona no definen a toda una institución, no comprometen a toda una institución”.

El soldado no es el único culpable, él tiene un mando: mamá de Juliana Giraldo

4. No hay odio. La hermana de Juliana dice que no hay rencor ni odio por parte de ellos hacia el militar que la asesinó. “Ni siquiera la persona que atentó contra la vida de mi hermana puede ser culpable. Le dejamos todo a Dios, y que Dios lo perdone.

