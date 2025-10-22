Los argumentos de los abogados de Uribe y Cepeda luego de la absolución del expresidente

La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia, revocando la condena previa, ha generado reacciones opuestas y anuncios de acciones legales inmediatas por parte de las defensas y las víctimas. La decisión fue calificada como "muy favorecedora" para el expresidente, ya que fue absuelto de los dos delitos por los que había sido condenado a 12 años en primera instancia.



Fallo 'científico'

Juan Felipe Amaya, abogado de Uribe, expresó que, si bien la defensa se mostró muy preocupada por la decisión de primera instancia, la cual consideraron "sin duda alguna equivocada e injusta", siempre confiaron en los argumentos de la apelación. Amaya señaló que el juicio permitió a todo el país observar la "prueba abundante" que mostró la conducta de Álvaro Uribe Vélez con "total transparencia".

El abogado defensor consideró que la sentencia del Tribunal reflejó un estudio "muy profundo" y utilizó "unos protocolos de valoración de la prueba muy exigentes". Además, advirtió que el fallo señala una serie de errores, inconsistencias y sesgos por parte de la primera instancia.

Álvaro Uribe Vélez Foto: AFP

En cuanto a las interceptaciones telefónicas, uno de los puntos centrales de la defensa, Maya recalcó que se demostró que a Álvaro Uribe Vélez le interceptaron su línea telefónica por cerca de un mes en un proceso en el que "no tenía absolutamente nada que ver". El Tribunal reconoció que la orden judicial se originó en un informe de policía judicial que denotaba negligencia y donde no era claro el propósito de la interceptación. A pesar de que los funcionarios del CTI advirtieron la situación desde el primer día, la interceptación continuó, lo cual representa una violación a principios sagrados como el debido proceso y la intimidad.

Respecto al salvamento de voto emitido por la magistrada disidente Leonor Oviedo, Maya lo respeta, pero puntualiza que es una posición minoritaria dentro de la sala y lo que tiene validez jurídica es la decisión que respaldan los dos magistrados.



Recurso extraordinario de casación

El abogado Reinaldo Villalba, en representación de Iván Cepeda, anunció que interpondrán el recurso extraordinario de casación. Villalba afirmó tener la "absoluta certeza de la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez en cada uno de los cinco hechos jurídicamente relevantes" por los cuales fue condenado en primera instancia.

Iván Cepeda Foto: AFP

Villalba sostiene que el Tribunal hizo una valoración indebida de los elementos probatorios, omitió hechos, relativizó otros y desconoció el contexto. El abogado de Cepeda tiene la plena convicción jurídica de que la Corte Suprema de Justicia debe revocar la sentencia proferida por el Tribunal y, a cambio, condenar a Álvaro Uribe Vélez.

El recurso de casación, sin embargo, no es una tercera instancia, sino un juicio técnico sobre la legalidad de la sentencia, y requiere cumplir con estrictos requisitos de formalidad. Estadísticamente, la mayor parte de las demandas de casación terminan siendo inadmitidas porque no cumplen con la carga y exigencia de encuadramiento de las causales.

Publicidad

En caso de que la demanda de casación sea admitida y se inicie el examen de fondo, la Corte Suprema de Justicia tiene legalmente un plazo de hasta cinco años para resolver el caso.

Escuche aquí la entrevista: