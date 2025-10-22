Iván Cepeda sobre absolución de Álvaro Uribe: "Esto está consolidando una impunidad"

El senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el extenso proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, anunció que su bancada acudirá al recurso de casación tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Uribe. Cepeda calificó la decisión judicial como un acto que está "consolidando una impunidad".

La resolución del Tribunal, emitida tras 13 años de proceso, fue claramente dividida, lo que, según Cepeda, vulnera los derechos de las víctimas. El congresista lamentó que la decisión mayoritaria no haya tenido en cuenta aspectos probatorios "muy importantes", dejando de lado "pruebas sustanciales". Esto incluye las interceptaciones hechas al expresidente Uribe y otras piezas fundamentales que, a su juicio, fueron tergiversadas o malinterpretadas por la jueza Sandra Heredia en la decisión.

Jueza Sandra Heredia condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez Fotos: AFP y captura de video

Frente a este revés judicial (que el senador comparó con haber perdido el "segundo tiempo" tras haber ganado el primero), Cepeda confirmó que la siguiente etapa será el recurso de casación, que denomina el "tercer tiempo". Adicionalmente, el senador no descarta que, si se presenta una decisión adversa en la Corte Suprema de Justicia, se recurra a las vías internacionales, como el sistema interamericano de derechos humanos.

Cepeda defendió el derecho de las víctimas a buscar justicia en cualquier instancia, aclarando que esta acción no significa desconfianza, menosprecio o ataque a la justicia nacional. Recordó que ya ha utilizado esta garantía en el pasado, refiriéndose al caso de impunidad que rodeó el proceso de su propio padre.



Relación Uribe-Cadena

Un punto central de la crítica de Cepeda radica en la valoración de las pruebas y la relación entre Uribe y el abogado condenado Diego Cadena. Para el senador, la sentencia soslayó la naturaleza "supremamente turbia" de esta relación, la cual considera el "núcleo esencial de este asunto". Cepeda argumentó que, si bien el tribunal debatió si Cadena fue realmente abogado de Uribe y para qué fines, la evidencia indica que Uribe daba instrucciones y estaba "totalmente informado" y consciente de cada paso.



Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena Foto: AFP

El senador manifestó su profunda convicción de que las acciones de Cadena, que incluían soborno y fraude procesal, fueron producto de una orden directa de Uribe. Argumentó que la evidencia, como "recibos de pagos sistemáticos" por parte de Cadena, suscita la pregunta obvia sobre la existencia de un soborno. No obstante, reconoció que el tribunal no consideró probado que Uribe hubiera dado la orden.



Caso

El senador criticó la valoración de las pruebas, argumentando que se ignoraron hechos sustanciales, incluidas las interceptaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, quien fue condenado hace casi un mes a siete años de prisión domiciliaria, algo que, según Cepeda, fue ignorado por los magistrados.

Además, aseguró que hubo "una clara tergiversación del magistrado Merchán" sobre los testimonios y relaciones de Uribe con los intervinientes en el proceso, así como la omisión de la responsabilidad de Cadena, condenado en primera instancia.

Cepeda, quien fue demandado por Uribe en 2012 por supuesta manipulación de testigos mientras investigaba presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares, reiteró que el proceso judicial sigue abierto y que continuarán defendiendo sus derechos como víctima.

Cuando Uribe demandó a Cepeda la Corte Suprema no solo decidió no investigar al político de izquierdas sino que abrió un proceso contra el expresidente al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

