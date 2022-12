Magistrados de JEP reciben informe de madres de Soacha en medio de lágrimas

En las últimas horas las madres de los llamados falsos positivos han revivido el profundo dolor de perder a sus hijos. El grupo de mujeres vio al general en retiro Mario Montoya, investigado por las ejecuciones extrajudiciales, y entregaron un informe a la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP con toda la información que han recopilado en los últimos 10 años.

Las lágrimas inundaron a varios de los presentes al escuchar a Carmenza Gómez, Ana Páez, Beatriz Méndez Gloria Astrid Martínez y Jackeline Castillo, pidiendo una verdad que, según ellas, les negó la justicia ordinaria.

Publicidad

“Aprovechamos la oportunidad para pedir al señor Mario Montoya que pida la verdad, él es quien puede contar lo que verdaderamente sucedió”, indicó Jackeline Castillo representante legal de la fundación Mafapo (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), quien también aseguró que en Colombia hay 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales.

El informe que entregan 12 madres de Bogotá y Soacha contiene información sobre 19 casos de falsos positivos.

“En la justicia ordinaria nos han pisoteado, fuimos humilladas y nunca nos han escuchado”, indicó Carmenza Gómez quien narró los años de sufrimiento tras el asesinato de su hijo Víctor Fernando.

“Yo soy quien cuida de mis nietos que hoy preguntan por qué asesinaron a su padre. Los militares están libres a pesar de ser culpables, ellos no merecen estar en la JEP”, aseguró entre lágrimas esta madre de Soacha.

Publicidad

Las cinco madres presentes fueron tomando el micrófono y contaron en breve tiempo el dolor de sus casos particulares a los magistrados:

“Los disfrazaron, no uniformaron porque cuando alguien se uniforma es para hacer algo bueno por Colombia. Los disfrazaron con prendas del Ejército. Ellos tenían sueños de ser profesionales, mutilaron la familia, ya nada es lo mismo, no hay navidades, no hay alegría”, dijo Beatriz Méndez, quien perdió a su hijo y su sobrino.

Publicidad

Entre lágrimas, la magistrada Catalina Díaz aseguró que esta sala de reconocimiento de la verdad se esforzará por esclarecer la verdad:

“Gracias por venir, es para nosotros una gran responsabilidad saber que ustedes nos dan una nueva oportunidad para darles razones para que confíen en la justicia. Haremos nuestros mejores esfuerzos para determinar los responsables. No nos vamos a quedar en quienes tiraron el gatillo, los disfrazaron y les pusieron Armas que compraron en el mercado negro, sino que vamos a investigar a quienes dieron las órdenes e hicieron el plan para presentarlos ilegítimamente como bajas de combate”.

El tribunal aseguró que hasta finales de este año estarán revisando los informes que les han remitido las brigadas, organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía y otros sectores, para comprobar que coincidan con las denuncias de las madres.