MinSalud celebra decisión de la Corte que suma denuncias del sector y las remite a Fiscalía

La Corte Constitucional decidió incorporar al seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 las denuncias penales que el Ministerio de Salud había remitido sobre posibles irregularidades en varias EPS, entre ellas el proceso que involucra a la Nueva EPS, los reportes de cobros por servicios a personas fallecidas y los recobros de medicamentos por encima de los precios autorizados.

El auto, fechado el 13 de noviembre de 2025, también ordena que esta información sea enviada a la Fiscalía General de la Nación para que haga parte de las investigaciones que se encuentran en curso.

En el documento, el ministerio señala que estos casos han sido reportados durante varios años y que involucran el uso de recursos públicos destinados al sistema de salud. La Corte indicó que estos hechos no corresponden únicamente a fallas administrativas y que deben ser revisados por las autoridades competentes. Al incluirlos en el seguimiento de la sentencia, la Sala Especial de Seguimiento integró estas denuncias al monitoreo constitucional que se hace sobre el funcionamiento del sistema de salud.

El auto ordena que la Secretaría General de la Corte remita formalmente la documentación a la Fiscalía. Con esta instrucción, las denuncias entran en una ruta establecida y deben ser consideradas dentro del proceso investigativo. Según el ministerio, esta decisión permite que los reportes no queden sin trámite y que puedan avanzar dentro de los procesos penales correspondientes.



El comunicado también menciona que la decisión de la Corte abre la discusión sobre la forma en que se administran los recursos públicos del sistema de salud y la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia.

El ministerio señala que el sistema debe asegurar que los recursos lleguen de manera clara y oportuna a los prestadores de servicios, y que las autoridades puedan verificar su uso.