En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / MinSalud celebra decisión de la Corte que suma denuncias del sector y las remite a Fiscalía

MinSalud celebra decisión de la Corte que suma denuncias del sector y las remite a Fiscalía

El alto tribunal decidió incluir en el seguimiento de la Sentencia T-760 las denuncias penales del Ministerio de Salud sobre presuntas irregularidades en varias EPS. La información deberá ser enviada a la Fiscalía para que sea considerada en las investigaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad