“Ni yo ni nadie tomó un solo centavo de la Nueva EPS”: José Fernando Cardona

José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, habló en Mañanas Blu sobre el proceso judicial que enfrenta, luego de haber sido acusado formalmente por la Fiscalía por cargos que incluyen peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. Cardona, quien está en libertad mientras avanza el caso, defendió su gestión y desmintió vehementemente las narrativas que, según él, intentan incorporarse por fuera del expediente, especialmente la cifra de 5 billones de pesos en pérdidas o desfalco.

El exdirectivo, quien lleva 30 años de gestor en el sector salud y asegura que esta es su primera investigación penal, centralizó su defensa en que los $74.300 millones de pesos, que son la base de la acusación, nunca salieron de la entidad, sino que se utilizaron para propósitos internos esenciales.

Nueva EPS Foto: Gemini/Nueva EPS

La Fiscalía imputó a Cardona por presunto peculado por apropiación basado en las utilidades generadas por la Nueva EPS entre 2019 y 2023, las cuales ascienden a $74.300 millones de pesos. Cardona sostiene que el tipo penal de peculado por apropiación no aplica, ya que la apropiación no existió y los recursos quedaron dentro de la Nueva EPS.

Enfatizó que durante la imputación, su abogado preguntó directamente al fiscal si Cardona había recibido un peso de esos $74.300 millones, o si se había identificado que él o un tercero se hubiera llevado dicho dinero, a lo que el fiscal respondió negativamente.



Cardona detalló el destino real de dichos recursos: “Esos 74,300 quedaron en la nueva EPS como utilidades para enjugar pérdidas de ejercicio anterior. O sea, para pagarle a los prestadores y quedó la plata en el sistema”. Esta acción de compensar pérdidas fiscales con utilidades es posible según el Estatuto Tributario, que permite compensar pérdidas con ganancias de los siguientes 12 periodos gravables.

El exdirectivo puntualizó que estas ganancias acumuladas, que sumaron miles de millones cada año durante su periodo, nunca se repartieron como dividendos, ni se usaron para lujos o infraestructura ajena a la operación de la EPS.

"Ni un solo centavo, ni un solo centavo. Nos me tomé yo, ni alguno tercero, ni nadie que que que de esa plata ni de ninguna plata de la de la EPS", declaró Cardona.

Cardona concluyó señalando que está siendo condenado públicamente sin que el proceso haya llegado a la etapa probatoria, y reiteró que su defensa se centrará en demostrar que no se apropió de ningún recurso y que los $74.300 millones se usaron para honrar las deudas del sistema.

