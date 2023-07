“No existió pacto”: registrador Alexander Vega responde a polémica por audios de Óscar Iván Zuluaga

El registrador nacional, Alexander Vega, respondió la polémica por los audios de Óscar Iván Zuluaga.

Este es el texto del comunicado:

Conocidos los audios publicados por la revista Semana y una vez constatadas las decisiones de las investigaciones de las campañas presidenciales para el periodo 2014, época en la que hacia parte del Consejo Nacional Electoral como magistrado, me permito aclarar a la opinión pública y medios de comunicación que: Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos.

No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación. Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación. (Ver anexos).

Por último, mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la Ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral.