Petro cumple a medias orden judicial sobre la Andi: borró el trino, pero no se retractó

El presidente Gustavo Petro, que continúa en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, respondió a una decisión del Consejo de Estado conocida el pasado 18 de septiembre que le ordenaba borrar una publicación y retractarse en redes tras determinar que tenía afirmaciones sin pruebas contra el gremio de la Andi.

Y aunque ya borró el trino en cuestión que había sido publicado el 19 de marzo de 2025, el mandatario aseguró que no comparte la decisión del alto tribunal aclarando que no quiso referirse de manera directa al líder gremial.

“Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilice un recurso lingüístico, propio del discurso político. Está figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025”, argumentó Petro.

En dicha publicación, que tenía 18 párrafos, Petro señalaba a “la Andi de Bruce MacMaster” de “destruir el Gobierno por literal odio étnico” y también la señaló de defender el esclavismo.



Para la agremiación, estos términos causaban un daño a su buen nombre y la relacionaba con conductas reprochables y por ello iniciaron la respectiva reclamación.

X: @PetroGustavo

Sin embargo, en la publicación de este miércoles que el presidente reseñó cómo respuesta a la orden del Consejo de Estado, este insistió en que este sector del comercio y la industria sí ha estado en contra de sus programas de Gobierno. Petro pidió no judicializar el debate.

“Lo que sí está demostrado, en entrevistas otorgadas, como consecuencia del fallo de tutela, es que el señor Mac Master, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado “foro público” que se me reprocha”, puntualizó Petro.

Publicidad

Ante esto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reaccionó destacando la respuesta del presidente aunque no haya cumplido todas las instrucciones del Consejo de Estado.