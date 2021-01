“¿Por qué se demora la Fiscalía en el acuerdo a Otto Bula?”: el regaño de juez en caso Odebrecht

Al final del testimonio del exsenador Otto Nicolás Bula , en el juicio contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, el juez 25 de conocimiento de Bogotá, quien lleva el proceso, le dio un ‘jalón de orejas’ a la Fiscalía por la manera en la que ha llevado el proceso, sobre todo, que a la fecha no le hayan dado un principio de oportunidad a Bula teniendo en cuenta su “jugosa” colaboración sobre el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia.

“Otto Bula tiene muchísima más información para abrir líneas de investigación y llegar a la verdad, pero lastimosamente, me tengo que centrar a lo que concierne a Luis Fernando Andrade, pero da mucha preocupación por parte de la judicatura que estas líneas de investigación y estos testimonios no se tengan con el valor, el peso, la seriedad y la celeridad para llegar al fondo de todas estas situaciones que tienen que ver con este escándalo”, dijo el juez.

Además, enfatizó en que no se entiende cómo, después de toda la información que ha dado el exsenador, la Fiscalía aún no le haya dado el principio de oportunidad que le prometió por el delito de lavado de activos. Pidió que ojalá no ocurra lo de muchos testigos que, después de colaborar, les niegan el principio porque ya no les sirve.

“El despacho no entiende cómo todavía no hay un principio de oportunidad. La Fiscalía está trayendo testigos por la voluntad de los testigos más no porque los obligue un principio de oportunidad y si bien está en trámite y también lo pueden obligar en ese sentido, el deber ser es que los testigos tienen que venir ya con sus principios de oportunidad, con su situación jurídica determinada para que tengan tranquilidad y que no ocurra lo de muchos”, puntualizó el funcionario judicial.

Finalmente, el juez dijo que esa actuación del ente acusador en el caso será evaluada por su despacho y objeto de una decisión en su sentencia.

“De verdad muy preocupante la situación del señor Otto Nicolás Bula para efectos de tener en valoración y será objeto de alguna decisión en la sentencia que ponga fin al proceso”, dijo.

Las líneas de colaboración de Bula

Aunque en su declaración no quiso hablar mucho sobre lo que aún no se ha concluido en su principio de oportunidad, el exsenador anticipó que va a dar información de funcionarios de la ANI y de otras entidades del Estado que aún no han respondido por el escándalo, pero que sí participaron en el andamiaje de corrupción. Incluso, que tiene información sobre otros proyectos que se ejecutaron irregularmente por una empresa colombiana y una extranjera, diferente a Odebrecht, y que, supuestamente, fueron entregados por la ANI cuando Andrade estaba en la presidencia.