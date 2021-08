Incómoda reacción del congresista Edwin Ballesteros a pregunta sobre chat de corrupción en Santander

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la cámara Edwin Ballesteros para que explique las supuestas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, de acuerdo con testimonios que se desprendieron del expediente que adelanta la Corte contra el senador Richard Aguilar.

En entrevista con BLU Radio, Ballesteros dijo que no tiene “nada que ver” con las irregularidades.

“No nos han escuchado, no hemos podido contar la verdad”, insistió tras afirmar que no recibió un solo peso durante la administración de la ESANT.

El político añadió que si no fuera congresista del Centro Democrático no estaría en medio de una investigación.

“Si n fuera congresista del Centro Democrático hoy, no estaría en esta situación. Todo lo que esté ligado a un congresista es negativo”, añadió.

Ballesteros manifestó que el chat que lo involucran en los hechos de supuesta corrupción fue manipulado por intereses políticos.

“Ese chat hace parte de una conversación, en un contexto completamente diferente y no obedece a ninguna solicitud de dinero”, puntualizó.

El congresista se negó a responder a qué se refiere en el chat cuando habla de los “100”, pues, según dijo, esa explicación la dará en la Corte Suprema de Justicia.

“Se lo voy a decir y demostrar a la corte. No quiero desinformar y hacer lo que han hecho los otros en los medios de comunicación. He sido absolutamente respetuoso. Hablemos de otro tema o terminemos la entrevista porque me está pidiendo que lo explique en los medios de comunicación”, dijo.

Por estos hechos, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante.

La Corte Suprema investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción, cometidos por Edwin Ballesteros Archila, cuando adjudicó un contrato por $4.346 millones para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que seis años después no se ha terminado.

Ese contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Acueducto Landázuri, cuyo representante legal es Lenin Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, quien denunció presuntos hechos de corrupción en la Gobernación de Santander, cuando el gobernador era Richard Aguilar, hijo del condenado parapolítico Hugo Aguilar y hermano del hoy gobernador, Mauricio Aguilar.

Según la denuncia, el congresista Ballesteros habría solicitado una presunta y millonaria 'coima' por la adjudicación del contrato para construir el acueducto de Landázuri.