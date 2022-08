“Urge acercar la justicia a ciudadanos, acabar con la sensación de impunidad”: ministro Néstor Osuna

El abogado Néstor Osuna, nuevo ministro de Justicia, habló en Mañanas Blu de los retos que encara en el nuevo gobierno de Gustavo Petro y aseguró que en el país urgen cambios estructurales para que los colombianos no sufran por la sensación de impunidad.

"Las reformas a la justicia son necesarias, pero no propiamente a la Constitución. El esquema constitucional de la justicia se puede quedar, puede que no sea perfecto, pero sí es satisfactorio. La urgencia es acercar la justicia a la ciudadanía, hay falta de justicia con toda esa cantidad de compatriotas que tienen sensación de impunidad o de que la justicia no les resuelve sus problemas, que el Estado no les asiste cuando tienen un problema con su vecino, con su patrón o con su trabajador. Tenemos que llevar justicia, más rápida, mejor calidad y más bara a los ciudadanos. Es un desafío enorme", declaró el nuego funcionario.

El ministro Néstor Osuna aseguró que pondrá todo su empeño para volver con la frente en alto a la academia, tras servir a la ciudadanía en la nueva administración. Aseguró que con ello pondrá un "paréntesis" a 33 años de docencia.

"Voy a hacer una excepción a 33 años de vida académica, un paréntesis, para colaborar con el gobierno del presidente Petro. Estoy muy ilusionado, por supuesto un poquito asustado y espero que las cosas salgan bien para poder después volver aquí a la universidad, que es mi sede, con la mirada en alto y con orgullo", sostuvo el nuevo funcionario.

El nuevo funcionario habló sobre la necesidad de mejorar la infraestructura carcelaria, con la que se garantice una resocialización de las personas condenadas, sin condiciones de hacinamiento y beienstar sanitario.

"Necesitamos unas cárceles decentes, por supuesto que las cárceles son lugares de castigo, pero un castigo que tenga sentido de resocialización y un castigo que tenga en unas condiciones mínimas de decencia. Cárceles en las que haya alimentación suficiente, que haya baños, que haya servicios médicos. Si la sociedad colombiana quiere ser más decente, eso pasa por tener unas cárceles mejores", sostuvo

