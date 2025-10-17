Fórmula 1 y Apple TV firman contrato que cambiará la forma de transmitir las carreras

A través de un corto comunicado, Apple TV anunció que, a partir de 2026, transmitirá en Estados Unidos todas las carreras de Fórmula 1, esto quiere decir que la empresa de la manzana se quedó con los derechos exclusivos para ese país.

“La Fórmula 1 tiene nuevo hogar en EEUU. Mira todos los Gran Premios de la temporada 2026 en vivo en Apple TV. No te lo pierdas”, escribió Apple en una publicación en redes sociales al dar el anuncio, que, justamente, llegó previo a la carrera en Austin.

Según se conoció, el acuerdo tendrá una duración de hasta cinco años e incluye la retransmisión de las pruebas libres (que se hacen los viernes), la clasificación (sábado), la carrera principal (domingo) y también las esprint.

Además, revelaron que algunas carreras y todos los entrenamientos libres de la temporada también estarán disponibles gratis en la aplicación de Apple TV.



Hay que aclarar que F1 TV Premium seguirá disponible en EEUU únicamente a través de una suscripción a Apple TV. La empresa explicó que será gratuita solo para quienes se suscriban.

Fórmula 1 Foto: AFP

Y es que esta asociación llega luego del éxito del estreno en cines de F1 The Movie, original de Apple, que mostró a los fanáticos del mundo cómo funciona la categoría máxima del motor, con una mezcla de ficción y acción con tomas reales en los circuitos de varios países donde se disputa este deporte.

“Apple invirtió significativamente en el proyecto y trabajó con la comunidad de F1 en una colaboración sin precedentes durante tres años para ofrecer una película de carreras verdaderamente auténtica e inmersiva para los fanáticos de la F1 nuevos y establecidos”, se lee en el comunicado.

Esta película logró recaudar en su lanzamiento más de 600 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convierte en la película deportiva “más exitosa de la historia”, según detallaron.

"Esta es una asociación increíblemente emocionante tanto para la Fórmula 1 como para Apple que garantizará que podamos seguir maximizando nuestro potencial de crecimiento en los EEUU”, mencionó por su parte Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

Domenicali recalcó que parte del acuerdo es lograr atraer nuevos fanáticos a este deporte de motor a través de las transmisiones en vivo, con un contenido “atractivo y un enfoque durante todo el año para mantenerlos enganchados”.