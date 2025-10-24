Condenan a cadena perpetua al colombiano acusado de asesinar a una pareja en Londres

El colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, fue condenado este viernes, 24 de octubre, por el asesinato de una pareja de hombres en su domicilio en Londres, a quienes decapitó y descuartizó para después trasladar sus restos en maletas hasta Bristol (suroeste de Inglaterra).

Durante una vista del juicio en abril, el acusado negó el asesinato de ambos varones pero reconoció el homicidio de Alfonso alegando "pérdida de autocontrol", y acusó a éste de causar la muerte de Longworth, que falleció de un martillazo en el cráneo.

La sentencia fue anunciada tras varios meses de investigación donde, en principio, el acusado había negado parcialmente los hechos.

Según se expuso durante el juicio, Mosquera, descrito como un "actor pornográfico", mató a Alfonso y Longworth el 8 de julio de 2024 en su apartamento de Shepherd's Bush, al oeste de Londres, en el que se alojaba y cuya venta al parecer tramaba.



Yostin Andrés Mosquera le quitó la vida a la pareja en Londres. Foto: captura tomada de redes sociales

Mosquera fue detenido a primera hora de la mañana del pasado 13 de julio en una estación de tren de esa ciudad inglesa, tres días después de que la Policía encontrase las maletas con los restos humanos en las inmediaciones del puente Clifton.

Durante el juicio se explicó que Alfonso conoció por internet al colombiano, con el que simpatizó por compartir su interés por el "sexo extremo".

Mosquera viajó al Reino Unido en varias ocasiones, donde mantuvo encuentros sexuales a cambio de dinero con Alfonso y Longworth, quienes también lo visitaron en Colombia.

La Policía de Londres aseguró durante el proceso que la investigación del doble crimen fue "una de las más angustiosas" en las que ha participado y calificó de "traumático" el vídeo hallado en el que pudieron ver el momento de los asesinatos.

Yostin Andrés Mosquera Foto: video suministrado

Sobre la condena a Yostin Andrés Mosquera

El tribunal de Woolwich, en el sureste la capital británica, ratificó que Mosquera será condenado a cadena perpetua e indicó que deberá cumplir, al menos, 42 años de cárcel antes de poder contemplarse una posible medida atenuante.

El acusado -que este viernes admitió además tres cargos de posesión de pornografía infantil- los decapitó y desmembró, congeló parte de sus restos y trasladó sus cadáveres en dos maletas que dejó cerca del puente colgante de Bristol, a unos 190 km de Londres.

Al pronunciar su sentencia, el juez dijo que las víctimas, Albert Alfonso, de 62 años, y Paul Longworth, de 71, "eran una pareja cariñosa", para los que "fue una tragedia" que el colombiano llegara a sus vidas. "Estos fueron crímenes premeditados y perversos", afirmó.