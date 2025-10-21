En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 21 años de prisión a sicario por asesinato de líder comunal en Cúcuta

Condenan a 21 años de prisión a sicario por asesinato de líder comunal en Cúcuta

Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Orejas' tuvo un papel clave en la planeación y ejecución del homicidio de Giovanny Luna Cárdenas.

FOTO BANDA CAPTURADA- CRIMEN LÍDER CÚCUTA.jpg
FOTO: Banca capturada por crimen de líder social en Cúcuta- suministrada por Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

La Fiscalía General de la Nación logró una condena de 21 años y 3 meses de prisión contra Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera, alias 'Orejas', integrante del grupo delincuencial ‘Los de Porras’ o ‘La Familia de la P’, por su participación en el asesinato del líder comunal Giovanny Luna Cárdenas, ocurrido en Cúcuta, Norte de Santander.

Los hechos se remontan al 10 de enero de 2024, cuando un sicario de la organización criminal ingresó a un restaurante en el barrio Antonia Santos y disparó en varias oportunidades contra Luna Cárdenas, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal del sector. El ataque le causó la muerte en el lugar.

Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Orejas' tuvo un papel clave en la planeación y ejecución del homicidio, pues fue quien vigiló a la víctima, informó sobre sus movimientos y dio la orden al sicario para ejecutar el ataque. Además, fue el encargado de entregar las armas de fuego utilizadas por los integrantes de la estructura criminal en diferentes acciones delictivas.

Entre los hechos atribuidos al condenado también se encuentra el asesinato de un hombre en vía pública de Cúcuta, ocurrido el 1 de febrero de 2024, crimen que habría sido ordenado por los cabecillas de la misma organización delincuencial.

Alias 'Orejas' fue capturado e imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Posteriormente, aceptó los cargos en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez penal de conocimiento que dictó la sentencia condenatoria.

La Fiscalía informó que el crimen del líder comunal estaría relacionado como una venganza tras las denuncias que realizaba continuamente contra la banda 'Los de Porras'.

La Fiscalía anunció que continúa avanzando en las investigaciones para identificar y judicializar a los demás responsables del crimen del líder social.

