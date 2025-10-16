En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Conductor de bus arrolló a un agente de tránsito en Cúcuta; autoridades rechazan el hecho

Conductor de bus arrolló a un agente de tránsito en Cúcuta; autoridades rechazan el hecho

El conductor desatendió la señal de pare impartida por el agente, impactándolo y causándole lesiones, reportaron las autoridades de Cúcuta.

FOTO ACCIDENTE CÚCUTA.jpg
FOTO: Accidente agente de tránsito de Cúcuta- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Cúcuta lamentó y rechazó el incidente ocurrido cuando un conductor de transporte público colectivo arrolló a un agente de tránsito que cumplía con sus funciones de control y regulación vial en inmediaciones del Centro Comercial Ventura Plaza.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor desatendió la señal de pare impartida por el agente, impactándolo y causándole lesiones que requirieron su traslado inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y en condición reservada.

La Administración Municipal expresó su solidaridad con el funcionario afectado y su familia, y aseguró que se brinda acompañamiento integral mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

La Secretaría de Movilidad de Cúcuta enfatizó que rechaza de manera categórica cualquier forma de agresión o irrespeto hacia los agentes de tránsito, quienes cumplen un papel fundamental en la seguridad vial y en la regulación del tráfico de la ciudad.

Asimismo, recordó que los agentes de tránsito son la única autoridad facultada para orientar y controlar la circulación vehicular en el municipio, por lo que sus instrucciones deben ser acatadas con respeto y responsabilidad.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a todos los conductores, peatones y actores viales a cumplir las normas, atender las señales y promover una movilidad segura y ordenada en Cúcuta. "Hay que conducir con precaución", señalaron las autoridades viales de la capital de Norte de Sanrtander.

Publicidad

