Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al crimen en Cúcuta: 69 capturados en ofensiva de seguridad

Golpe al crimen en Cúcuta: 69 capturados en ofensiva de seguridad

La ofensiva incluyó operaciones dirigidas contra reconocidas estructuras delincuenciales como el ‘Tren de Aragua’ y ‘El Combo de la Frontera’.

FOTO CAPTURADOS CÚCUTA.jpeg
FOTO: Capturan a delincuentes en Norte de Santander- Suministrada por Alcaldía de Cúcuta
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:35 a. m.

La ciudad de Cúcuta vive una de las operaciones más fuertes contra el crimen organizado de los últimos meses. En apenas una semana, la estrategia “Cúcuta Territorio Seguro” dejó como resultado 69 personas capturadas, entre ellas presuntos sicarios, extorsionistas y actores vinculados al microtráfico en la ciudad y el área metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, 49 de los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia, mientras cometían delitos, y 20 más fueron capturados mediante órdenes judiciales. Entre los casos más relevantes están los de Cristian Manzano y José Miguel Sarmiento, señalados por su presunta participación en homicidios registrados el fin de semana.

La ofensiva incluyó operaciones dirigidas contra reconocidas estructuras delincuenciales como el ‘Tren de Aragua’ y ‘El Combo de la Frontera’, lo que permitió poner tras las rejas a 12 de sus integrantes. Asimismo, fue capturado Júnior Sebastián Sanguino, alias Niche, presunto miembro de la banda AK47, acusado de extorsionar bajo la amenaza de lanzar artefactos explosivos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, aseguró que la lucha contra estas organizaciones no se detendrá: “Estamos dando golpes certeros a bandas dedicadas al tráfico de drogas, al sicariato y a la extorsión. Es la directriz del alcalde Jorge Acevedo y seguiremos hasta desmantelarlas”, enfatizó.

Durante el mes de agosto se reportaron 302 capturas en Cúcuta, lo que convierte a la ciudad en la de mayor número de detenidos en flagrancia a nivel nacional, según la Policía Nacional. "Un balance que evidencia el compromiso de devolverle tranquilidad a los cucuteños en medio de una coyuntura marcada por la violencia urbana en la ciudad", señaló el secretario de seguridad de la capital de Norte de Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cúcuta

Bandas criminales

Microtráfico

Tren de Aragua

Norte de Santander

Blu Radio

Noticias de hoy