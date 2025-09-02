Golpe al crimen en Cúcuta: 69 capturados en ofensiva de seguridad

La ciudad de Cúcuta vive una de las operaciones más fuertes contra el crimen organizado de los últimos meses. En apenas una semana, la estrategia “Cúcuta Territorio Seguro” dejó como resultado 69 personas capturadas, entre ellas presuntos sicarios, extorsionistas y actores vinculados al microtráfico en la ciudad y el área metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, 49 de los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia, mientras cometían delitos, y 20 más fueron capturados mediante órdenes judiciales. Entre los casos más relevantes están los de Cristian Manzano y José Miguel Sarmiento, señalados por su presunta participación en homicidios registrados el fin de semana.

La ofensiva incluyó operaciones dirigidas contra reconocidas estructuras delincuenciales como el ‘Tren de Aragua’ y ‘El Combo de la Frontera’, lo que permitió poner tras las rejas a 12 de sus integrantes. Asimismo, fue capturado Júnior Sebastián Sanguino, alias Niche, presunto miembro de la banda AK47, acusado de extorsionar bajo la amenaza de lanzar artefactos explosivos.

El alcalde de Cúcuta, realizó un recorrido por el sector de Colinas del Tunal en compañía de las autoridades, reafirmando su compromiso con la seguridad de la zona.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, aseguró que la lucha contra estas organizaciones no se detendrá: “Estamos dando golpes certeros a bandas dedicadas al tráfico de drogas, al sicariato y a la extorsión. Es la directriz del alcalde Jorge Acevedo y seguiremos hasta desmantelarlas”, enfatizó.

Porque en Cúcuta no hay territorios vedados para las autoridades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Metropolitana llegaron a la parte más alta de Colinas del Tunal.

Durante el mes de agosto se reportaron 302 capturas en Cúcuta, lo que convierte a la ciudad en la de mayor número de detenidos en flagrancia a nivel nacional, según la Policía Nacional. "Un balance que evidencia el compromiso de devolverle tranquilidad a los cucuteños en medio de una coyuntura marcada por la violencia urbana en la ciudad", señaló el secretario de seguridad de la capital de Norte de Santander.