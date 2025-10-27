Consultor Carlos Fara sobre Trump y Milei: "Tener el teléfono de Trump da estabilidad política"

El pasado domingo, 26 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos aires, en Argentina. Pese a que existía cierta incertidumbre debido a los bajos resultados del gobierno de Javier Milei, las elecciones terminaron con un resutado sorpresivo de más del 40 % de los votos a su favor, en contraste con el 31 % que recibió la oposición.

Ante este panorama, el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, Carlos Fara, explicó lo que se espera tras la victoria para el mandatario en el Senado y cómo ésta se relaciona con el apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos.

Carlos Fara, consultor político argentino. Foto: X@carlosfara

Un triunfo para Milei pese a los tropiezos

Fara insistió en que la participación general de los ciudadanos se expandió pese a haber tenido un resultado bajo en cuanto a votantes; de hecho, fue de apenas el 68 %, lo que significa que bajó con respecto a elecciones pasadas.

Javier Milei Foto: AFP

Esto quiere decir que, debido a la baja credibilidad para la oposición (peronismo), Milei recibió mayor apoyo en las urnas, lo que representa más responsabilidad para cumplir con las reformas que prometió, además muestra el resultado, por parte de los votantes, de un "recelo a los gobiernos anteriores".



Pero, para poder oficializar las reformas, Milei necesita "remar mucho más" en el Senado, pues solo tiene 20 diputados de los 37 que necesita para afianzar una mayoría.



¿Qué tanto influye el apoyo de Trump en Argentina?

Para Carlos, el "voto blando" en las legislativas se dio porque los argentinos están "un tanto decepcionados con el gobierno". Sin embargo, el apoyo de Trump hacia Miley le garantiza "cierta estabilidad" al gobierno, lo que resulta en un parte de tranquilidad para los ciudadanos pese a esa desconfianza que aún guardan por Trump, lo que para Fara, fue determinante.

"Por lo tanto, claramente termina siendo un factor importante a la hora de sumar ese 41% que obtuvo la Libertad Avanza", precisó.

Donald Trump y Javier Milei Foto: AFP

Los bancos amanecieron con alzas de hasta el 40 % en sus acciones, algo nunca antes visto en Argentina, lo que ratifica ese parte de tranquilidad por parte de las entidades tras el triunfo de Milei en las urnas.



¿Por qué los argentinos dejaron de votar por la oposición?

El consultor político hizo hincapié en que el peronismo "llevaba décadas siendo un aparato político poderosísimo", que "ponía presidentes" gracias a esas mayorías en el Senado y que, al haber caído en cuanto a confiabilidad, las elecciones de diputados del pasado 26 de octubre eran claves si se quería salir de ese "modelo de gobierno".

Publicidad

Para Fara, esa pérdida de confianza hacia el peronismo se vio reflejada en la falta de éxito de los gobiernos anteriores:

"Yo diría que en los últimos 10 años, desde que terminó el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvieron la mala experiencia de Alberto Fernández con Cristina de vicepresidente entre 2019 y 2023" aseveró.

Incluso los ciudadanos que se identificaban con la política de centro también necesitan una alternativa "más concreta" que, pese a su distanciamiento con las políticas de Milei, terminaron "dándole el crédito" en las urnas.

Publicidad

Fara concluyó argumentando que el verdadero resultado se verá a largo plazo: "queda un largo camino, digamos, para ver cuánta adhesión real (a Milei) hay en el largo plazo", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: