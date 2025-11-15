De no creer: reconocida influencer colombiana fue al Servicio de Inmigración y pasó lo peor

Tatiana Arévalo, una reconocida creadora de contenido colombiana radicada en Estados Unidos, relató con voz temblorosa en redes cómo una visita rutinaria al Servicio de Inmigración (ICE) terminó con un grillete electrónico amarrado a su tobillo.

La sorpresa y la angustia la han marcado, y su testimonio generó polémica en TikTok e Instagram.

En un video, Tatiana confesó que cuando salió del edificio del ICE, sintió las miradas penetrantes de quienes estaban en la sala de espera. Aseguró sentirse humillada, “fracasada incluso”, y admitió que entró al baño y descargó toda su frustación en lágrimas.

Según su versión, esto comenzó por algo que muchos considerarían mínimo y que para ella no fue tan relevante, una foto que no envió.



Tatiana explicó que, como parte de su control migratorio, debía subir una imagen semanal a través de una app. Pero tras cambiar de celular, no logró enviar la foto un martes porque no recibió la notificación.

Al día siguiente intentó repetirla, pero la aplicación le lanzó un error técnico. A pesar de que informó del problema a las autoridades, al día siguiente alguien le colocó el dispositivo de vigilancia en el tobillo.

Publicidad

Además de eso, según su relato tenía un estatus migratorio en orden, debido a que tiene visa válida, paga impuestos y hasta tiene negocio en EE. UU.

Arévalo detalló que el grillete es voluminoso, molesto y psicológico. Le advirtieron que no moja la batería, le dieron un mapa con las zonas permitidas para moverse y le prohibieron cruzar ciertos límites, como el puente de San Francisco.

Dijo haber sufrido un ataque de ansiedad durante todo el camino de regreso a su casa. “La mente de uno no está acostumbrada”, confesó. Además, criticó que no le entregaron un grillete de su talla, por lo que el que usó le lastimó el pie.

Publicidad

La creadora de contenido no solo contó su experiencia, sino que aprovechó para enviar un mensajhe de alerta a otros migrantes, a no confiar únicamente en las alarmas del celular para cumplir con sus citas o reportes.

Cuenta que ha empezado a recibir mensajes de seguidores que también están siendo monitoreados con estos aparatos o se sienten identificados.

Además, advirtió que el aumento del presupuesto para ICE, más gasto para controlar migrantes, podría significar que más personas terminen con dispositivos similares, sin importar su historial legal.

En redes comento: “Te monitorean las 24 horas, duermas, hagas ejercicio, te bañes, estés con él… no es solo físico, es mental”.