Desgarrador relato de médico en Franja de Gaza: “No quedó ningún cadáver completo; la mayoría niños”

“Así no haya insumos, no vamos a abandonar” a los heridos, aunque, lamentablemente, es imposible atenderlos a todos, contó el doctor Mahmoud Alimoor, médico residente en la Franja de Gaza , quien día a día recibe a cientos de personas víctimas de los constantes ataques entre Israel y el grupo Hamás. Según dijo, la mayoría son niños.

Justamente, este martes fue bombardeado el hospital Al Ahli de Gaza , que dejó cientos de muertos y que causó el rechazo de entidades internacionales, incluyendo la ONU. Luego de las acusaciones de Hamás, Israel negó haber sido el autor de este ataque y, así, el cruce de versiones sigue mientras que los heridos aumentan.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el doctor Mahmoud Alimoor habló de su dura experiencia atendiendo heridos a diario. De acuerdo con él, esta guerra seguirá por mucho tiempo y eso preocupa, pues no pueden seguir más y, con cada ataque, todo se complica en la región.

Sobre el bombardeo al hospital, narró que el director de ese centro dijo que “no llegó ningún cadáver completo”.

“Trabajamos con lo que hay, no hay suficientes insumos. Creo que la guerra va por muy largo tiempo y no se sabe hasta cuándo nos van a permitir que entren insumos médicos, por lo cual intentamos no usar todo lo que tenemos”, relató.

Momentos posteriores a la explosión de un misil en hospital de gaza

La situación es tan grave que, según explicó, les toca dejar “esperando un poquito” a los pacientes graves que no tienen esperanza de vida. Las heridas intermedias las tratan y dan de alta y las simples, desafortunadamente, no pueden atenderlas porque los recursos no son suficientes.

“De forma general, 60 % de los que nos llegan son niños, la mayoría son niños (…) Trabajo con lo que hay, en muchas ocasiones saturamos sin anestesia”.

Alimoor dijo que desde que estalló el conflicto, hace días, Israel no ha permitido que entre ayuda humanitaria y los alimentos, agua e insumos médicos se quedan en la frontera con Egipto . Esto, sumado a que muchos de los hospitales de la región ya no tienen electricidad.

Blu Radio - AFP MOHAMMED ABED/AFP

Por eso, sentenció que lo más urgente ahora es que “se acabe la guerra”, pues los heridos, los hospitales y las ayudas no dan abasto. Incluso, aseguró que ha atendido a personas que llegan quemadas por fósforo blanco, un arma química que las partes han negado usar en este conflicto.

“La cantidad de pacientes que nos llegan (…) Nunca había visto en mi vida una gran cantidad de pacientes que llegan a la vez, graves, con quemaduras, hasta usaron armas prohibidas internacionalmente como fósforo blanco, que llega el paciente y sigue prendido y finalmente hacemos lo posible, pero después de seis u ocho horas se muere”, relató.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), varias personas han resultado heridas en los últimos días con síntomas de asfixia a causa de disparos de artillería de fósforo hechos por las fuerzas israelíes.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció que Israel sí usó fósforo blanco en operaciones militares contra Gaza y el Líbano, al tiempo que alertó de los graves riesgos que supone para la población civil ese armamento.

