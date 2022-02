Económicamente al mundo hoy no le conviene una guerra: experto sobre posible conflicto en Ucrania

El mundo se encuentra en tensión frente al movimiento de tropas por parte de Rusia en la frontera de Ucrania. Según Estados Unidos , el país de Vladimir Putin invadiría la próxima semana. El profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, Manuel Alejandro Rayran, hizo un análisis en Noticias de la Mañana y mencionó que, en este momento el mundo no está listo para una guerra.

“El mundo está en una crisis, hay una inflación altísima (…) Una guerra cuando China quiere hacer aliados en Europa, no le conviene”, explicó.

Desde la guerra fría, a pesar de los acuerdos diplomáticos creados a partir de la caída del muro de Berlín entre Rusia y los países de la extinta Unión Soviética, era notorio que se iba a generar una problemática con el paso del tiempo. “Se sabía que, por situación geopolítica de estos países, se iba a vivir algo como esto tarde que temprano”, aseguró el experto.

Actualmente Ucrania está situado en un papel histórico en lo geopolítico para Rusia, pues su ingreso a la OTAN ha puesto en riesgo la seguridad rusa. “Por posición geográfica pasan dos tubos de Europa y por escenario político, su alianza con occidente no conviene”, comentó.

Según Alejandro, en este momento el país norteamericano, no está preparado para entrar en guerra. “Es diferente 2022 a 2001, hoy Estados Unidos no cuenta con el apoyo de todo el mundo. Además, dentro del país se viven conflictos de intereses entre diferentes partidos políticos (…) No tienen todo el apoyo de la OTAN, vemos a Francia y Alemania con un discurso diplomático mientras ellos con argumentos de guerra”

Por eso, la llamada que se producirá este sábado, entre Vladimir Putin y Joe Biden, es muy importante. Desde el 16 de diciembre, se presentó un documento con el fin llegar a un acuerdo por parte de Rusia, siendo hoy lo que se está debatiendo.