En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. emite nueva advertencia a vuelos que atraviesen el cielo venezolano

EE. UU. emite nueva advertencia a vuelos que atraviesen el cielo venezolano

La Autoridad Federal de Aviación emitió un Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM) relacionado que alerta a pilotos, aerolíneas y controladores de tránsito aéreo sobre los peligros en Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad