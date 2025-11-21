EE. UU. emite nueva advertencia a vuelos que atraviesen el cielo venezolano

Estados Unidos advirtió nuevamente sobre la seguridad de los vuelos en el espacio aéreo venezolano, en medio de la creciente tensión militar con Washington. La Autoridad Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) publicó un Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM) que alerta a pilotos, aerolíneas y autoridades de control aéreo sobre peligros significativos en la Región de Información de Vuelo del aeropuerto de Maiquetía.

Donald Trump y Nicolás Maduro // Foto: AFP

El texto habla de una “situación potencialmente peligrosa” que afecta no solo al espacio aéreo venezolano, sino también a áreas del sur del Caribe cercanas a Colombia, Guyana, Brasil y Trinidad y Tobago.

Según la FAA, las amenazas en la región “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes”, incluyendo operaciones de sobrevuelo, aproximaciones, despegues y actividades en tierra dentro de aeropuertos venezolanos.

Además, recalcan que las condiciones de seguridad están cambiando rápidamente y que la exposición a estos riesgos es significativa tanto para la aviación comercial como para la aviación privada.



Espacio aéreo de Venezuela Foto: AFP

La advertencia señala que estos peligros se derivan del “deterioro de la situación de seguridad y de la intensificación de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, movimientos militares irregulares y un clima de inestabilidad institucional dentro del país.

La advertencia permanecerá activa mientras la FAA continúe monitoreando la evolución de la crisis y evaluando los riesgos operacionales en el espacio aéreo venezolano.