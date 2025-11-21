En vivo
Maduro cambia el tono y, en inglés, pide diálogo en medio de la creciente tensión con EE.UU.

Maduro cambia el tono y, en inglés, pide diálogo en medio de la creciente tensión con EE.UU.

El mandatario parece dispuesto a apaciguar la creciente tensión con Estados Unidos a partir del diálogo y ha utilizado palabras en inglés para hacer un llamado a la paz, pero insiste en que atacar a Venezuela sería "el fin político" de Trump.

