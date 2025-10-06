El clamor de Rebecca Gonzáles a Petro: “Le ruego que no olvide a mi esposo”

La última foto que Rebecca Gonzales se tomó con su esposo Elkana Bohbot, el colombo-israelí secuestrado por Hamás, fue durante el matrimonio de su cuñado en septiembre de 2023. En conversación con Blu Radio, esta colombiana contó cómo fue ese momento y también habló de estos dos años de lucha por la liberación de su pareja.

“Debí haber tomado más fotos. Allí mi esposo sonríe y mi niño también, pero yo estoy seria. Estoy enojada. Pero luego, en esa misma boda, hay fotos en las que ya estamos bien y dándonos besos. Las peleas son normales, pero lo más importante es la familia”.

Elkana Bohbot es uno de los 48 israelíes en poder de Hamás. El 7 de octubre de 2023 estaba trabajando justo en el lugar como organizador del concierto Supernova. De las 5.000 personas que asistieron, 365 fueron asesinadas esa noche durante el ataque de ese grupo terrorista. Dos años después, su esposa y su hijo, que ahora tiene cinco años, lo siguen esperando en casa.

“En este momento, todo mi focus está en que, Dios mediante, el plan que hizo Trump para terminar esta guerra, aceptado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, sea el fin de la guerra y el regreso de todos los secuestrados”.



Con el acuerdo al que llegarían Israel y Hamás, propuesto por el gobierno de Trump, este colombo-israelí sería liberado en las próximas horas. Mientras tanto, su esposa sigue tocando puertas en el Gobierno colombiano.

“Le envié una carta, por medio de la embajadora que se encuentra en Catar, al presidente, donde le recuerdo que tenemos a Elkana. Le ruego que no olvide que mi esposo sigue secuestrado. Le hablo de mi situación como madre”.

Rebecca lleva dos años pidiendo la liberación de su esposo. Ha dado entrevistas, charlas, ha asistido a foros, se ha reunido con presidentes y ha viajado por varios países. Mientras tanto, Elkana Bohbot continúa secuestrado en un túnel bajo tierra. El 10 de mayo, Hamás hizo público el último video de supervivencia, en el que su desesperación es evidente. Sin embargo, con esperanza, su familia espera que pronto vuelva a aparecer en cada una de las fotografías.