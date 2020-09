Escándalo de impuestos de Trump le pasará cuenta de cobro en elecciones: analista

El abogado Rafael Bernal, quien trabajó temas de impuestos y es periodista político del portal The Hill, habló en Mañanas BLU sobre la revelación de The New York Times, que sacó a la luz que Donald Trump pagó tan solo 750 dólares en el año 2016, cuando fue elegido presidente de Estados Unidos.

“Ese número de 750 dólares, políticamente va a golpear al presidente Trump por el mes y medio que le queda antes de la elección. Diario le van a recordar sus 750 dólares”, sostuvo.

Bernal se refirió a la descalificación hecha por el mandatario estadounidense, luego de conocerse la revelación.

“(A Trump) cuando algo no le gusta le pone ‘Fake News’ y lo ignora por completo. Sin embargo, esto no lo puede ignorar. Esta es información que Trump y sus empresas le dieron voluntariamente al gobierno federal”, indicó el periodista.

“Desde hace semanas, si no meses, esta es una elección que ya se decidió”, sostuvo Bernal.

Escuche a Rafael Bernal en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: