Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

