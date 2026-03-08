En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Evacuan aeropuerto de Kansas City en EE.UU. por una amenaza de seguridad que indaga el FBI

El hecho ocurre tras un reporte del Departamento de Seguridad que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Aeropuerto de Kansas City, EEUU
Aeropuerto de Kansas City, EEUU //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

