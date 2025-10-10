En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Explosión en fábrica de bombas en EEUU deja al menos 19 desaparecidos y varios muertos

Explosión en fábrica de bombas en EEUU deja al menos 19 desaparecidos y varios muertos

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades. En el lugar había varios trabajadores en el momento de la tragedia.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares
Fabrica explosivos militares
Foto: X @American Press
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Al menos 19 desaparecidos, incluyendo una cifra aún indeterminada de muertos, dejó este viernes una explosión en una fábrica de bombas en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades locales.

El estallido ocurrió por la mañana en la planta de la compañía Accurate Energetic Systems en el área de la ciudad de Bucksnort, cerca de 100 kilómetros del suroeste de Nashville, confirmó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman, donde los servicios de emergencia continuaban la búsqueda y rescate.

"Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", expresó el alguacil Chris Davis en una rueda de prensa.

Explosión en una fábrica de bombas en Tennessee
Explosión en una fábrica de bombas en Tennessee
Foto: X @American Press

Aunque aún se desconocen los motivos del accidente, las autoridades reportaron que un "estallido devastador" ocurrió a las 7:45 hora local (13:45 GMT), lo que afectó a un "edificio entero".

En dicho lugar había 19 empleados, cuyo paradero aún es desconocido, reportó el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la televisora local WKRN.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que "fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas".

