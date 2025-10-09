Hallan cuerpo de mujer desaparecida tras incendio en el barrio Zarabanda de Bucaramanga

Tras cuatro días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer que permanecía desaparecida luego del incendio que devastó varias viviendas en el barrio Zarabanda, al norte de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Yenet Leguizamón, de 51 años.

"Ella trabajaba en labores de reciclaje. En medio del caos y las llamas no la vimos evacuar su casa. Por eso fue declarada como desaparecida", dijo un vecino del sector.

Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Gestión del Riesgo, los restos fueron encontrados entre los escombros de una de las viviendas completamente calcinadas. De inmediato, personal forense trasladó el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos de identificación y análisis para determinar las causas de la muerte.

Al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga fueron llevados los restos de una mujer que murió por el incendio que se registró en el barrio Zarabanda. Después de cuatro días de búsqueda fue hallada Yanet Leguizamón, de 51 años, reportó la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/KgjctTZjNW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 9, 2025

El incendio, ocurrido el pasado domingo 5 de octubre en horas de la madruga, dejando más de 100 personas damnificadas y pérdidas materiales considerables. Aunque las causas del fuego aún son materia de investigación, los organismos de socorro no descartan un posible corto circuito como origen del siniestro que fue atendido por Bomberos de Bucaramanga.



"Inicialmente se halló un cráneo en la zona de la emergencia y posteriormente otros restos humanos. Al sitio llegó el CTI de la Fiscalía para realizar las labores forenses y trasladaron los restos al Instituto de Medicina, para determinar su verdadera identificación", dijo Didier Rodríguez, director de la Oficina de Gestión de Riesgo de la capital santandereana.

Autoridades de Bucaramanga hallan cuerpo de mujer desaparecida en incendio del barrio Zarabanda. "Después de cuatro días en medio de la remoción de los escombros fueron hallados los restos", informaron #VocesySonidos pic.twitter.com/Uvl1eSdyev — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 8, 2025

Vecinos del sector y familiares de la víctima habían mantenido la esperanza de encontrarla con vida, luego de que desapareciera durante la emergencia. Sin embargo, este jueves se confirmó la trágica noticia.

La Alcaldía de Bucaramanga reiteró que continúa brindando acompañamiento humanitario a las familias afectadas, con alojamiento temporal, kits de aseo y alimentación, mientras se evalúan las acciones de reconstrucción en la zona afectada.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Jesús Sánchez, expresó solidaridad con las familias afectadas y aseguró que el Gobierno municipal continuará acompañando el proceso de recuperación. “Nuestro compromiso es no dejarlos solos. Desde la Alcaldía estamos brindando toda la ayuda posible para que estas familias puedan empezar a reconstruir sus vidas”, indicó.

El alcalde (e) de Bucaramanga, Eduard Sánchez, afirmó que se continuará entregando ayudas a las familias damnificadas por incendio que afectó un sector del barrio Zarabanda. "No van a quedar solas", aseveró #MañanasBlu pic.twitter.com/tmQThSZEeg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 7, 2025

Las autoridades de Bucaramanga informaron que una vez Medicina Legal confirme la identidad, se realizará la entrega del cuerpo a los familiares de Yaneth Leguizamón.