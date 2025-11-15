Hombre ataca a su compañera con un casco tras discusión por negarle el paso: hay video

En la madrugada del 8 de noviembre, una guardia de seguridad se enfrentó a uno de sus compañeros en una caseta de control vehicular del barrio de Itapuã, Brasil.

Esto dio lugar debido a que él quería pasar con su vehículo en un sentido contrario y ella se lo negó. Cámaras de vigilancia del lugar captan lo ocurrido.

El hombre, identificado por medios locales como “Diego”, abandonó su vehículo, entró a la caseta y con ira tomó un casco de motocicleta y le propinó al menos cinco golpes a la mujer en la cabeza y el rostro, según muestra el video.

Tras recibir los golpes, la mujer logró sujetar su radio para pedir auxilio. En las imágenes también se ve cómo recoge sus pertenencias y abandona la cabina.



Aunque no hubo intervención de terceros durante el ataque, la víctima reportó lo sucedido inmediatamente, después de que circuló el video y su rostro se difundió en redes, el agresor decidió presentarse voluntariamente en la comisaría de Itapuã.

Un hombre golpea con su casco a su compañera de trabajo.

Vamos a ver si este video se hace viral.

Si causa indignación en todo el pais

Si ofrecen recompensa, si el narcouribismo da gritos al cielo, si el Man es capturado y judicializado.

Así como el Man q maltrató a un perro. pic.twitter.com/FEyY4c3oWX — 🇷🅾️🇲‌🅰️🇳‌ 🅾️🇸‌🇰‌🇾‌ (@Romanosky_PH) November 14, 2025

Las autoridades abrieron una investigación, el Ministerio Público está analizando las pruebas para determinar qué cargos enfrentar y definir la situación jurídica de Diego.

Testigos aseguran que todo comenzó con una discusión por una infracción de tránsito, posteriormente, la mujer guardia tomó la decisión de negar el paso al compañero, aparentemente convencida de que él circulaba en sentido contrario, lo que hizo que Diego se frustara y reaccionara de forma violenta.

Los reportes indican que él bajó de su vehículo ya muy enojado, entró al puesto de vigilancia y actuó de manera violenta, sin embargo, aun no es claro si hubo provocación física previa.

Las imágenes provocaron indignación en redes sociales debido al ataque y por tratarse de una agresión laboral. Usuarios exigen que se actúe con firmeza para proteger a las mujeres que trabajan en roles de seguridad.

Por ahora las autoridades siguen en proceso de investigación del caso, buscando esclarecer los hechos.