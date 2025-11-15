En vivo
Hombre ataca a su compañera con un casco tras discusión por negarle el paso: hay video

Hombre ataca a su compañera con un casco tras discusión por negarle el paso: hay video

Un acto violento en plena madrugada dentro de una caseta de control dejó a una mujer con herida por un hombre que pierde el control y desata un ataque contra ella.

