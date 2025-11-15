En vivo
Dos jóvenes murieron en Piedecuesta por disputas de bandas y "barreras invisibles"

Dos jóvenes murieron en Piedecuesta por disputas de bandas y “barreras invisibles”

Una joven de 19 años asesinada en medio de una riña, por defender a su hermano y un hombre de 20 años atacado por sicarios en otro barrio encendieron las alarmas sobre disputas entre grupos juveniles que estarían imponiendo restricciones de paso en el municipio. La comunidad pide intervención urgente.

Yulieth Alexandra Sandoval Hernández falleció por defender a su hermano en Piede .jpg
Imagen de la comunidad. Yulieth Alexandra Sandoval Hernández falleció por defender a su hermano en Piedecuesta
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

