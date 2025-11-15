Dos jóvenes murieron en Piedecuesta por disputas de bandas y “barreras invisibles”

Una joven identificada como Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, fue asesinada hacia las 7:35 p. m. del jueves en el barrio San Silvestre, en Piedecuesta, en medio de un violento ataque armado generado por una riña de más de 12 jóvenes.

De acuerdo con las primeras versiones, la joven había asistido al velorio de un muchacho asesinado días antes. Al finalizar la velación, Yulieth y su hermano caminaban por el sector cuando fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas y portaban armas de fuego, entre ellas una escopeta artesanal.

Los agresores comenzaron a increpar al hermano de la joven y uno de ellos le apuntó directamente con un arma. Ante esto, Yulieth se interpuso para protegerlo y recibió dos impactos de bala que la dejaron gravemente herida. Otra persona también resultó lesionada durante el ataque.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Piedecuesta, donde se confirmó la muerte de la joven minutos después de ingresar.



Testigos también relataron que, antes del ataque, Yulieth se encontraba departiendo con familiares y amigos cuando un grupo de motociclistas pasó por la zona y se generó un cruce de palabras. Los hombres siguieron su camino, pero metros más adelante regresaron y se inició una riña en la que se usaron armas cortopunzantes y objetos contundentes.

Habitantes del sector señalan que la agresión podría estar relacionada con las llamadas “barreras invisibles”, un conflicto entre grupos juveniles su gran mayoria menores de edad, que desde hace varios días afecta a varios barrios de Piedecuesta, donde algunos jóvenes imponen restricciones de paso y se consideran dueños de ciertas zonas.

El hecho estaría relacionado con el crimen ocurrido días antes en el barrio Cerros del Mediterráneo, donde fue asesinado Deyner David Zuluaga Martínez, de 20 años.

Según la Policía, el joven se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas oportunidades, aunque vecinos intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al Hospital de Piedecuesta, llegó sin signos vitales.

La SIJÍN adelanta la investigación para esclarecer los hechos y establecer los vínculos entre ambos homicidios. En el lugar se recolectaron evidencias, testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad que habrían captado el paso y la huida de los agresores.