Ofrecen $15 millones de recompensa por homicidio de menor de 17 años en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita esclarecer el ataque sicarial registrado en el Parque a la Vida, donde un menor de 17 años fue asesinado y dos de sus acompañantes resultaron gravemente heridos.

Según el reporte preliminar, el ataque fue perpetrado por hombres en motocicleta que, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el adolescente, quien estaba en el lugar junto a su primo y un amigo.

Tras el hecho, las autoridades reforzaron la seguridad en las inmediaciones del parque y adelantan la revisión de cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez, hizo un llamado a la comunidad: “Invitamos a la ciudadanía a que nos brinde información que permita dar con los responsables de este hecho. Trabajamos de manera conjunta con la Policía Nacional y, con este plan de choque, queremos brindar más seguridad a los comerciantes y habitantes que frecuentan este parque. No queremos que sea un nicho de inseguridad”.



Imagen ilustrativa AFP

La comunidad permanece consternada, pues este es el segundo homicidio registrado en noviembre en el Parque a la Vida. El pasado 2 de noviembre, un joven de 19 años fue asesinado también con arma de fuego en este mismo lugar, que en el pasado funcionó como cementerio y que hoy enfrenta un creciente deterioro en materia de seguridad.

Como parte de la respuesta institucional, la Secretaría de Seguridad, en articulación con la fuerza pública, la Secretaría de Infraestructura, Iluminaciones Yariguíes, la Inspección de Tránsito y comerciantes del sector, realizó un recorrido de inspección para identificar puntos críticos, focos de inseguridad y zonas donde se presume actividad de microtráfico. Estos sectores serán intervenidos de manera inmediata.

El plan integral contempla el fortalecimiento del pie de fuerza, la reposiciones de luminarias, el retiro de casetas deterioradas y otras acciones para mejorar la visibilidad y el control del espacio público.

“Entendemos que las familias barranqueñas exigen espacios públicos seguros y estamos trabajando en concordancia. Por eso hemos venido esta noche a trabajar de la mano con los comerciantes, porque quién mejor que ellos para conocer este entorno y contribuir a mejorar la seguridad”, añadió Ramírez.