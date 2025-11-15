En vivo
Ofrecen $15 millones de recompensa por homicidio de menor de 17 años en Barrancabermeja

Ofrecen $15 millones de recompensa por homicidio de menor de 17 años en Barrancabermeja

La Alcaldía lanzó un plan integral con mayor presencia policial y patrullajes mixtos para enfrentar los hechos de violencia registrados en las últimas semanas.

