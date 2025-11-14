Semana marcada por la violencia en Barrancabermeja: van 133 muertes en lo corrido de 2025

La ola de violencia que atraviesa Barrancabermeja no da tregua. En menos de 72 horas se registraron tres nuevos hechos sicariales que elevaron a 133 el número de muertes violentas ocurridas en la ciudad en lo que va del 2025. Las autoridades reconocen un “momento crítico” en materia de seguridad, mientras las comunidades viven entre el miedo y la indignación.

La noche del miércoles 12 de noviembre terminó en tragedia para Alexander Echavarría Martínez, de 53 años, quien fue atacado a tiros en pleno centro de la ciudad, cerca del Parque Santander. Testigos relataron que los agresores se movilizaban en motocicleta y huyeron tras dispararle en repetidas ocasiones.

Echavarría Martínez, quien según versiones preliminares sería excuñado del concejal Jasser Cruz, fue trasladado de urgencia a la Clínica Magdalena, pero falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

La madrugada del jueves se tornó violenta en el llamado Parque de la Vida donde dos primos fueron víctimas de un ataque armado que dejó un menor muerto y otro gravemente herido.



La víctima fatal fue identificada como Harrison Javier Preciado Arboleda, de 17 años, residente de la Comuna 4. El adolescente murió en la Clínica Magdalena mientras los médicos intentaban auxiliarlo. Su primo, Jean Martínez Cortés, permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

El hecho causó conmoción entre habitantes del sector, quienes señalaron que el parque se ha convertido en un “punto rojo” por la presencia reiterada de grupos armados y hechos violentos en horarios nocturnos.

El último episodio violento se registró en el barrio Las Granjas, donde Fabián Andrés Vega López, de 23 años, fue asesinado dentro de su vivienda. Según versiones recogidas por las autoridades, un hombre armado ingresó al patio de la casa y le disparó en tres oportunidades.

En un acto desesperado, familiares y allegados de la víctima persiguieron y lograron retener al presunto agresor, identificado como Johan Sebastián Neiva Laguna, de 20 años. El joven fue golpeado antes de ser entregado a la Policía Nacional.

Según la información oficial, Neiva Laguna no posee antecedentes judiciales. En la escena del crimen se incautó un revólver y un celular que serían claves en la investigación.

Con estas muertes, Barrancabermeja alcanzó 133 homicidios en lo que va del año, una cifra que revive los temores de épocas más violentas en la región.