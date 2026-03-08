En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Israel ataca en Teherán el Cuartel de la Fuerza Espacial, que controlaba satélite iraní

Israel ataca en Teherán el Cuartel de la Fuerza Espacial, que controlaba satélite iraní

En un comunicado, el Ejército informa de que ha concluido una nueva oleada de ataques a la capital iraní, en la que afirma que también atacó 50 búnkeres de munición, una base de la milicia Basij, un centro de mando interno y un complejo de la Guardia Revolucionaria.

Ataque en Teherán, Irán jpg
Ataque en Teherán, Irán //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad