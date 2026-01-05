Jóvenes venezolanos captaron en pleno live de TikTok el ataque de Estados Unidos

Dos jóvenes venezolanos captaron, en tiempo real, el momento en que se escucharon fuertes explosiones en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero, en medio de una presunta operación militar atribuida a Estados Unidos.

El video, publicado por el creador de contenido identificado como @chuito_08, muestra cómo una transmisión que había iniciado de manera informal, con un sorteo entre los seguidores conectados, cambia abruptamente cuando el sonido de detonaciones y el paso de aeronaves interrumpen la conversación. En las imágenes se observa cómo los jóvenes guardan silencio, visiblemente desconcertados, mientras intentan comprender lo que ocurre a su alrededor.

Según lo que se aprecia en la grabación, el estruendo de los bombarderos y misiles habría sacudido distintos puntos de la capital venezolana. La confusión del momento quedó evidenciada cuando uno de los jóvenes, utilizando expresiones coloquiales, atribuyó inicialmente el ataque a otra potencia extranjera, reflejando el desconcierto y el temor que generó la situación.

“Mamahuevo, se metieron los chinos para allá”, aseguró uno de los jóvenes mientras escuchaban los estruendos de las bombas.



Horas después de que los videos comenzaran a circular masivamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. De acuerdo con esa versión, la detención se habría producido en el marco de una operación militar denominada “Resolución Absoluta”.

La noticia generó una oleada de reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios celebraron lo que calificaron como el inicio de una “liberación del pueblo venezolano”, otros cuestionaron duramente la intervención estadounidense, señalándola como una vulneración a la soberanía del país.