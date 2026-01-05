En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Jóvenes venezolanos captaron en pleno live de TikTok el ataque de Estados Unidos

Jóvenes venezolanos captaron en pleno live de TikTok el ataque de Estados Unidos

En las imágenes se observa cómo los jóvenes guardan silencio, visiblemente desconcertados, mientras intentan comprender lo que ocurre a su alrededor.

