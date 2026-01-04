Así vivieron familiares de migrantes la intervención en Caracas: "Sentían que el cielo se rompía"

Previo a la emoción, hubo momentos de incertidumbre y miedo en Caracas en donde la intervención estadounidense en varios puntos estratégicos para la dictadura provocó algunos ataques que pusieron en riesgo a la población civil como, por ejemplo, a la hija de Yaniris Almeida que desde Medellín miraba sin nada que hacer lo que pasaba en su ciudad natal.

Blu Radio habló con esta mujer, que aunque ahora solo siente emoción y alegría por la captura de Nicolás Maduro, reconoció que vivió momentos angustiantes al saber de los ataques aéreos en la base La Carlota, a pocos metros de donde vive su hija con otros familiares.

"Fueron momentos que sentían que el cielo se iba a romper. No se escuchó nada más. No se escuchó disparos, solamente se escuchaban las bombas y se veía mucho humo, mucho humo. Incluso la ciudad de Caracas amaneció toda llena de humo", relató Almeida.

Aunque para la familia de Yaniris afortunadamente solo fue el susto por las detonaciones a la distancia, hoy continúa la incertidumbre por lo que pueda pasar en la inmediatez, por lo que se mantienen resguardos en su hogar a la espera que Caracas vuelva a la normalidad.



Yaniris le contó a Blu Radio que luego de la exitosa extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Caracas se levantó en medio del humo pero con el sonido más latente que nunca del himno venezolano desde las ventanas de las casas.

"Se escuchaban eran cacerolas de la gente, cantando el Gloria al Bravo Pueblo, pero nadie sale. Abstenerse a salir de sus casas, simplemente abastecerse a las farmacias. No estamos en momentos de celebrar en Venezuela. Estamos en momentos de mucha calma, de mucha tranquilidad", destacó la migrante.

Por ahora, Yaniris lo único que quiere es volver a ver a sus hijos, tiene otro viviendo en una ciudad venezolana, pero asegura que deberá esperar qué va a pasar en los próximos días con los alfiles que aún quedan del chavismo y cómo entrará a mediar Estados Unidos en el problema político.