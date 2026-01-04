En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Entre esperanza y celebración: venezolanos en Bucaramanga sueñan con volver a su país

Entre esperanza y celebración: venezolanos en Bucaramanga sueñan con volver a su país

Más de 60 mil venezolanos residen actualmente en Santander mientras crece la expectativa por el futuro de su país y se intensifican las expresiones públicas en Bucaramanga.

