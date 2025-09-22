En vivo
Caso UNGRD
Trump - Maduro
Vía al Llano

Blu Radio  / Mundo  / La viuda de Charlie Kirk dice que perdona al asesino de su esposo

La viuda de Charlie Kirk dice que perdona al asesino de su esposo

El pasado 10 de septiembre, Kirk, de 31 años, falleció de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah y al día siguiente fue detenido como supuesto autor un joven de 22 años llamado Tyler Robinson que según las autoridades se había "radicalizado" con ideas liberales en el último año.

Viuda-Charlie-Kirk-AFP.jpg
Erika Kirk junto a Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, aseguró este domingo que perdona al asesino del activista conservador en el evento para rendirle homenaje en un estadio abarrotado con decenas de miles de personas en Arizona.

" type="text/html" data-cms-ai="0">Kirk dijo que la misión de su marido fue "salvar a hombres jóvenes, justo como el que le quitó la vida".

El pasado 10 de septiembre, Kirk, de 31 años, falleció de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah y al día siguiente fue detenido como supuesto autor un joven de 22 años llamado Tyler Robinson que según las autoridades se había "radicalizado" con ideas liberales en el último año.

Charlie Kirk
Charlie Kirk
Foto; AFP

El fiscal del estado de Utah que ha acusado formalmente a Robinson de asesinato con agravantes ha pedido para él la pena de muerte, un castigo que igualmente ha reclamado el presidente de EE.UU., Donald Trump, que también pronunció un discurso en el memorial de Kirk.

“Lo perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio es no odiar", dijo Erika Kirk, que recibió un sonoro aplauso de las cerca de 73.000 personas que llenaron el Estadio State Farm de Arizona.

Charlie Kirk
Charlie Kirk
Foto: AFP

Ahora que Erika Kirk ha sido nombrada nueva directora de Turning Point, la organización que fundó su marido hace 13 años, la mujer dijo que la misión del activista es también la suya y que hará lo posible por seguir expandiéndola.

La mujer también dijo que los médicos le aseguraron que Kirk no sufrió dolor a causa del disparo y que su muerte fue instantánea.

Kirk fundó con 18 años Turning Point, una organización a través de la cual organizaba debates y eventos en las universidades y que lo convirtió en un reconocido portavoz del conservadurismo cristiano ultraconservador de EE.UU..

En el evento de hoy, han intervenido también el vicepresidente JD Vance, amigo personal de Kirk, el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, el de Salud, Robert F. Kennedy Jr., o la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

