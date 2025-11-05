En vivo
Los ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico: van 17 lanchas y 66 muertos

El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

Ataque a lancha en el Pacífico
Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

