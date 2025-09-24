"No es atacar, estamos hablando de detener un genocidio": vicecanciller sobre ejército en Palestina

El presidente Gustavo Petro, hizo este martes ante la Asamblea General de la ONU un llamado a "unir ejércitos y armas" para "liberar a Palestina", conformando un "ejército de la salvación del mundo votado por las Naciones Unidas y sin veto".

"Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina", señaló Petro en su discurso en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario colombiano, uno de los principales críticos latinoamericanos de la guerra de Israel en Gaza, instó a crear un "ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio" que llamó "Uniting for Peace para Palestina".

"Es la hora de la espada, de la 'libertad o muerte' de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad", dijo en referencia a Israel y al despliegue militar de EE.UU. en aguas caribeñas contra el narcotráfico.



El mandatario aseguró que "la diplomacia ya acabó su papel", que "ya sobran las palabras", y que "desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global".

En el contexto posterior al discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Jasir Jaramillo, defendió la postura del gobierno colombiano, calificándola como una posición de estado necesaria ante la gravedad de los acontecimientos mundiales. En diálogo con Mañanas Blu, señaló que el discurso del mandatario fue "lo que nos esperábamos", un mensaje disruptivo que buscó manifestar "la urgencia de lo que está pasando en el mundo".

El viceministro, quien acompaña al presidente Petro en la sede de la ONU, destacó que la intervención se alinea con la línea mantenida por Colombia durante casi cuatro años, que consiste en la "denuncia de algunos de los abusos en nombre, insisto, de la seguridad". Los principales focos de preocupación mencionados por Jaramillo son la grave situación del multilateralismo y el escenario de Gaza.



Gaza

Aunque Jaramillo reconoció que Estados Unidos ha mantenido históricamente un apoyo a Israel, afirmó que con el gobierno de Donald Trump se ha observado una "radicalización de ese apoyo, una radicalización de ese discurso". El viceministro diferenció la política de Trump de la de Joe Biden en aspectos clave, incluyendo la migración y la descertificación.

Para Jaramillo, la principal preocupación global es la situación en Oriente Medio, al considerar "más grave lo que está pasando en Gaza y el apoyo que le está dando Estados Unidos al al genocidio". Sostuvo que el "genocidio en la de Gaza ha sido reconocido por el propio sistema de Naciones Unidas, incluso por ONG israelíes, por terceros estados".

El viceministro justificó la necesidad de acciones contundentes ante la imposibilidad de una solución diplomática, argumentando que "la diplomacia se agotó. La situación es crítica: "los palestinos los están matando, ¿no? Son 25 niños al día. Es decir, esto es un curso, un curso de un colegio de Bogotá de niñas y niños que todos los días están asesinando".

La Propuesta Audaz de una Fuerza Multinacional de Liberación

Ante el fracaso diplomático, la solución propuesta por el presidente Petro es el establecimiento de una fuerza multinacional. Esta no sería una fuerza de paz tradicional, sino un "ejército de liberación, de salvación", que se encuentra en fase de exploración de escenarios.

Jaramillo rechazó enfáticamente que buscar detener la masacre en Gaza conduzca a una Tercera Guerra Mundial, comparando la actual inacción con genocidios históricos:

El vicecanciller enfatizó que la intervención no es un deseo caprichoso, sino un mandato legal internacional.

"Es que no se trata de atacar a Estados Unidos. ¿Quién dijo que vamos a atacar a Estados quién ha hablado de atacar a Israel? Estamos hablando de tener un genocidio".

El mandatario también urgió a las Naciones Unidas a "hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional que es la base de la civilización y de la sabiduría de la humanidad".

El Gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel el año pasado en rechazo a la ofensiva militar en Gaza que, según las autoridades de la Franja, ha matado desde octubre de 2023 a más de 65.000 palestinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

Escuche aquí la entrevista: