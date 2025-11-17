ONU autoriza despliegue de fuerzas internacionales en la Franja de Gaza

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que podría marcar un nuevo capítulo en el conflictivo panorama de Oriente Medio. Con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China, el organismo respaldó una propuesta impulsada por Estados Unidos que contempla el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, así como la creación de condiciones que permitan avanzar hacia un eventual Estado palestino.

La iniciativa forma parte del plan de paz promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha sido objeto de múltiples revisiones y negociaciones en las últimas semanas. Washington celebró el resultado de la votación y lo calificó como un hito “histórico y constructivo”, al considerar que abre una vía para disminuir la tensión regional y reconstruir un territorio profundamente afectado por la guerra.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, destacó que la aprobación de la resolución representa “un paso significativo para que Gaza pueda prosperar y para que Israel encuentre un entorno más seguro”. Sus declaraciones subrayan la intención del gobierno norteamericano de posicionar este plan como una alternativa viable para frenar la espiral de violencia que ha marcado los últimos años.

La Franja de Gaza continúa enfrentando las consecuencias de dos años de enfrentamientos, operativos militares y bombardeos. Las hostilidades se intensificaron tras el ataque lanzado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando una ofensiva que dejó gran parte del enclave en ruinas y provocó una crisis humanitaria de enormes proporciones. En medio de este escenario devastado, el frágil alto el fuego logrado recientemente ha sido fundamental para permitir negociaciones internacionales.



La resolución aprobada incorpora como eje central la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, conocida como ISF por sus siglas en inglés, un componente destinado a trabajar junto a Israel, Egipto y fuerzas policiales palestinas capacitadas recientemente. Su papel será garantizar el control de las zonas fronterizas y promover la desmilitarización del territorio, una de las condiciones más sensibles del acuerdo.

Entre las funciones principales de la ISF se incluyen la eliminación permanente de armamento perteneciente a grupos armados no estatales, la protección de civiles y la supervisión de los corredores humanitarios para asegurar que la población reciba asistencia. Este último punto es especialmente relevante en un contexto en el que la distribución de alimentos, medicinas y suministros básicos se ha visto seriamente comprometida.

Aunque la resolución abre una ventana de esperanza, también implica un enorme desafío logístico y político. La presencia de fuerzas internacionales en Gaza siempre ha sido un tema delicado, tanto para las autoridades palestinas como para los países vecinos. No obstante, la comunidad internacional considera que la estabilización del territorio es indispensable para avanzar hacia un escenario de convivencia y, eventualmente, hacia la materialización de un Estado palestino.

Con esta decisión, la ONU envía un mensaje de compromiso renovado con la paz en la región. Ahora, la tarea será convertir el acuerdo en acciones concretas, un reto que dependerá tanto de la voluntad política de los actores involucrados como de la capacidad de la ISF para operar en un terreno marcado por la desconfianza y la destrucción.