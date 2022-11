“Pagué 10 años de cárcel por un crimen que no cometí”: político venezolano Gilber Caro

La productora Delci Jackeline Carvajal presenta el documental “Indoblegable”, que cuenta de primera mano la historia del diputado venezolano Gilber Caro y la serie de hechos que tuvo que vivir cuando decidió ir en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Según narró, los castigaron y pagó 10 años de cárcel por un crimen que no cometió.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Caro aseguró que fue “el primero diputado del mundo en violar la inmunidad parlamentaria” de Maduro, por lo que pronto se emitió una orden de captura en su contra y fue perseguido; reveló que lo querían matar y por eso escapó del país vecino.

“Duré 17 años en condiciones impresionantes, me metieron en un callejón y me decían que gritara ‘Chávez vive’, nunca lo hice porque ya había muerto. Me metieron en una celda con gusanos y me desaparecieron, nunca fui a un tribunal hasta los seis meses”, describió.

El diputado agregó que lo encarcelaron nueve meses debajo de una escalera por no aceptar un soborno por parte de las autoridades, quienes querían, según dijo, que se fuera contra Juan Guadó.

“(…) Porque no recibí un millón de euros para que votáramos en contra de Guaidó, era plata en efectivo, yo la vi”, detalló Caro en Blu Radio.

Por otro lado, sobre las relaciones restablecidas entre Colombia y Venezuela, se mostró distante, pues comentó que el culpable de romperlas fue Maduro bajo su régimen y ahora la consecuencia es que muchos venezolanos “están presos” en su propio país.

“El 80 % de nuestro país está preso porque no tiene poder adquisitivo para comprar un boleto, que es algo insignificante (…) Está bien que abran los vuelos porque Venezuela y Colombia siempre tuvieron una hermandad, pero quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro por miedo a los gobiernos que lo criticaban”, aseveró.

