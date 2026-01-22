¿Qué tiene Donald Trump en las manos? Nuevas fotografías incrementan especulaciones

Un nuevo moretón fue visto en la mano derecha del presidente estadounidense, Donald Trump, durante el Foro Económico Mundial en Davos, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, e inauguró su Consejo de Paz. El hecho reavivó las especulaciones sobre su estado de salud.

Pese a que, hasta el momento, Trump no ha dado declaraciones recientes sobre si padece o no problemas de salud, esta no es la primera vez que se le observa intentando cubrir moretones. En el pasado, incluso, se ha sometido a una serie de exámenes médicos para dar fe de su “salud perfecta”.

Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago Foto: AFP

Tanto la Casa Blanca como si portavoz Karoline Leavitt, han declarado en varias ocasiones las que serían las causas de estos moretones en el mandatario estadounidense, muchas veces relacionadas —según Leavitt— a los apretones de manos que Trump da "todo el tiempo".



¿Por qué Trump tiene moretones en las manos?

El mandatario fue sometido a una resonancia magnética a principios de octubre del año pasado, lo que alimentó las suposiciones de la opinión pública. Sin embargo, Trump insiste en que se encuentra en “perfectas condiciones” y que tanto su estado de salud como las pruebas cognitivas a las que fue sometido arrojaron resultados “del 100 %”.

No obstante, el republicano ha sido visto en varias ocasiones con moretones visibles en las manos e incluso con los tobillos hinchados. Trump ha explicado que esto se debe al consumo diario de aspirina para fluidificar la sangre.



El equipo médico de Donald Trump insiste en que su estado clínico es "perfecto". Foto: AFP

Asimismo, ha señalado que utiliza maquillaje y vendas cuando “se golpea”, algo que confirmó durante una entrevista con el periódico Journal, en la que también reveló que se había sometido a un estudio distinto a una resonancia magnética: una tomografía y que uno de sus moretones había sido causado luego de saluderse con su fiscal general Pam Bondi, quien le habría golpeado el dorso de la mano con su anillo.

Su portavoz, Karoline Leavitt, ha respondido a los cuestionamientos sobre la salud de Trump, donde ha indicado que "el presidente está literalmente apretando manos todo el tiempo".

Trump y Zelenski se reunieron en Davos para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: AFP

¿Trump tiene problemas cardiovasculares?

Ante las crecientes especulaciones sobre su estado de salud, su médico de cabecera, Sean Barbabella, indicó que al mandatario se le realizaron diversas pruebas para “descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular”. No obstante, aclaró que no existían sospechas de enfermedad y que los exámenes fueron de carácter rutinario.

“En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente. Las imágenes abdominales también son perfectamente normales. Todos los órganos principales lucen muy saludables y bien irrigados”, afirmó Barbabella.

Donald Trump con moretones en la mano derecha. Foto: AFP

Además, Trump insistió el pasado 2 de enero en que “cualquier mandatario presidencial o vicepresidencial debe someterse a un examen cognitivo”, en referencia a las pruebas que se realizó en octubre.

Los recientes moretones observados en la mano derecha de Trump han intensificado las especulaciones sobre posibles problemas de salud del mandatario, quien es el presidente de mayor edad en llegar a la Casa Blanca, con 79 años.