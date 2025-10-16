Rechazado por ambas madres: el drama del bebé nacido por vientre de alquiler en Argentina

Doble rechazo y drama legal en Córdoba, Argentina. Un bebé encargado por vientre de alquiler desata un controvertido debate.

Este impactante caso judicial ha conmocionado a Argentina, poniendo el foco en la práctica del vientre de alquiler.

Una mujer, de nacionalidad francesa, rechazó al bebé que había encargado a una familia residente en Córdoba. El polémico suceso se desató cuando la mujer francesa decidió rechazar al recién nacido tras conocer su estado de salud. El bebé había nacido prematuro y padecía de problemas neuronales.

Pero eso no fue todo. El drama se profundiza, ya que la situación del bebé se agravó con un segundo rechazo. La "madre de alquiler" argentina, quien dio a luz al menor en Córdoba, también se negó a hacerse cargo del infante, alegando razones de índole económica.



Este caso ha generado un profundo revuelo en el ámbito legal y social de Argentina, abriendo nuevamente la discusión sobre la necesidad de regular o prohibir la figura del vientre de alquiler.

Ante la complejidad de la situación, los argumentos de expertas a favor y en contra de la práctica exponen diferentes perspectivas y puntos de vista divergentes frente a la problemática que plantea la gestación subrogada.